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    垃圾轉廢為能有成效 雲林將封閉5座垃圾山

    雲林縣垃圾減量、垃圾轉廢為能政策有成效，現每日垃圾可自主處理，縣府向環境部提出封閉斗南等5處掩埋場。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣垃圾減量、垃圾轉廢為能政策有成效，現每日垃圾可自主處理，縣府向環境部提出封閉斗南等5處掩埋場。（記者黃淑莉攝）

    2025/01/13 16:26

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣近年積極推動垃圾機械分選產製SRF（固體再生燃料），及垃圾從源頭減量等措施，加上有六輕協助焚化，每日垃圾量已能自主處理，計畫封閉轄內垃圾掩埋場，未來5地垃圾直接轉運去化不再堆置。

    雲林縣沒有公有焚化廠，過去垃圾多數要仰賴外縣市協助處理，最高時縣內堆置17萬公噸垃圾，這幾年縣府透過「轉廢為能」策略，家戶垃圾轉製為SRF外，廚餘回收送至南亞公司堆肥場製成有機質肥料雲概肥，加上垃圾源頭減量等措施。

    環保局長張喬維表示，雲林現每日家戶垃圾約360公噸，透過「零廢棄資源化系統 （ZWS）」與「全移動式垃圾機械分選產製SRF系統（MMT）」每日可處理300公噸，另有六輕協助焚化及6鄉鎮的埋掩場掩埋，雲林現每日垃圾量已可自主處理，現也進一步去化各掩埋場堆置的垃圾。

    張喬維指出，配合環保部未來3年將投入12億元協助地方處理裸露堆置垃圾政策，縣府積極協助去化掩埋場裸露垃圾，同時也向環境部提出包括斗南、西螺、元長、崙背及林內5鄉鎮掩埋場覆土及封閉計畫，每日收運的垃圾透過轉運去化。

    環保局表示，這5處掩埋場未來辦理整地覆土及封閉計畫採土地永續利再利，將針對各場特性規畫，解決目前堆置垃圾量外，覆土後土地可再多元利用。

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