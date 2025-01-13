新化年貨大街1/17登場 加碼40萬元活動限定「雙重中獎」

台南新化年貨大街將於1月17至22日，在新化老街及大目降廣場周邊登場。（圖由台南市政府提供）

2025/01/13 16:12

〔記者王姝琇／台南報導〕2025台南新化年貨大街將於1月17至22日，在新化老街及大目降廣場周邊登場，串聯台南購物節祭出活動限定「雙重中獎」機會，總計加碼40萬元獎項，有機會抽中電動機車、iphone手機等大獎。此外，15至23日部分道路將進行全線雙向封閉。

經發局副局長蕭富仁表示，新化年貨大街開辦至今邁入第14年，不僅成功帶動人潮，也成為當地重要的觀光亮點之一。今年以「蛇行錢來．FUN新化」為主題，主打「放心買、放心玩、FUN心抽」，將數位行銷融入傳統市集推出創新「攤商數位行銷券」，提升購物便利性與互動體驗。

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蕭富仁進一步說明，此次數位行銷券活動與台南購物節抽獎結合祭出「雙重中獎」機會，消費者只需在攤位掃描QR Code完成登錄，即可同時參加現場限定及台南購物節抽獎活動，辦年貨還能輕鬆贏得好禮，年貨大街抽獎活動共加碼40萬元獎項，有機會抽中價值逾8萬元的電動機車。

為刺激買氣及帶動人潮，持續6天舞台區安排多達40場次表演，另特別在大目降廣場周邊布置蛇年主題吉祥物打卡牆，於現場拍照打卡送限量蛇年紅包發財金，邀民眾來新化感受年節魅力。

此外，市府將於20至22日舉辦免費導覽活動，帶領民眾走訪武德殿、日式宿舍、大目降故事館、大目降廣場、百年蘇家古厝、新化老街、楊逵文學紀念館及街役場等景點，歡迎踴躍參加。

因應新化年貨大街活動舉辦，15日上午8點起到23日12點止活動周邊進行交通管制，包括新化區中正路（中山路至和平街）、和平街（中正路至護安街）、信義路（大同街至護安街）、中興路（中正路至護安街），全線雙向封閉；中正路（和平街至光明路）北向一混合車道封閉。

2025台南新化年貨大街即將登場，因應活動舉辦進行交通管制。（圖由台南市政府提供）

2025台南新化年貨大街即將登場，民眾於活動現場拍照打卡送限量蛇年紅包發財金。（記者王姝琇攝）

2025台南新化年貨大街即將登場，上百個攤位邀請民眾前來新化感受年節魅力。（圖由台南市政府提供）

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