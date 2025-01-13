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    楠梓智昌複合式立體停車場動土 結合停車場、日照中心及活動中心

    楠梓智昌複合式立體停車場動土，結合停車場、日照中心及活動中心。（圖由交通局提供）

    楠梓智昌複合式立體停車場動土，結合停車場、日照中心及活動中心。（圖由交通局提供）

    2025/01/13 16:07

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市府規劃1座結合里民活動中心、日間照顧中心、羽球館等多元化功能的「智昌複合式立體停車場」，今（13）日舉行動土典禮，由民間廠商投資3億元，興建基地面積達6061平方公尺，預計今年底完工啟用，將提供停車及多元化的生活機能，成為社區民眾的休閒好去處。

    副市長李懷仁於動土典禮上表示，基地位於楠梓區智昌街與民昌街口，面積逾6千平方公尺，將原有平面停車場活化，轉型為地上2層樓的複合式立體停車場，預計租賃期間可為市府帶來約9100萬元的土地租金收入。

    該立體停車場臨近西部濱海公路，區位優越，周邊楠梓科技產業園區發展成熟，同時也結合太陽能及智慧設施，設計上強調人本理念，以使用者需求為導向對於市府持續推動市有地活化利用，具有實質意義。

    交通局長張淑娟指完工後現行83格汽車停車位，將增至124格小型車停車位，機車位也有124格，除停車設施外，場館內將設置里民活動中心、日間照顧中心，並可容納16面羽球場的複合空間，另保留200坪的戶外活動廣場，為市民提供兼具生活、休閒與運動的全新場域。

    楠梓智昌複合式立體停車場動土，結合停車場、日照中心及活動中心，此為該停車場模型。（圖由交通局提供）

    楠梓智昌複合式立體停車場動土，結合停車場、日照中心及活動中心，此為該停車場模型。（圖由交通局提供）

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