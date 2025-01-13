台南北門潟湖黑腹燕鷗沒飛離 盤旋飛舞夕陽中絕美

黑腹燕鷗重演在北門潟湖上空盤旋飛舞，配上夕陽的景致絕美。鳥況有很大機會延續到農曆春節年假。（圖由鳥友黃三明提供）

2025/01/13 15:51

〔記者楊金城／台南報導〕台南北門潟湖的黑腹燕鷗還未飛離，1月中突然數量增加，重演在潟湖上空盤旋飛舞，配上夕陽的景致絕美。北門潟湖黑腹燕鷗賞鳥季有很大機會延續到農曆春節年假。

俗稱「黑肚鳥」的黑腹燕鷗，每年大約10月中從東北亞陸續飛抵北門潟湖度冬，早年動輒4、5萬隻以上，蔚為生態奇觀，但10多年來，在北門潟湖棲息的黑腹燕鷗生態轉變，不但數量銳減，來去時間也不一定，有時也會突然消失再現蹤。

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本季黑腹燕鷗在去年12月的數量還不多，過了元旦後明顯增加，鳥友黃三明在本月偕同住在北門井仔腳當地的文史工作者、退休校長黃文博天天守候潟湖海堤拍攝鳥況，最近發現黑腹燕鷗在北門潟湖頻頻上演「黃昏之舞」，在夕陽中，時而在潟湖上空、水面盤旋飛舞，讓鳥友和遊客驚喜。

黃三明今天（13日）說，上季黑腹燕鷗在去年1月數量激增，直到2月還沒飛離，今年黑腹燕鷗在本月也是鳥群增加，不知是否因天冷所致，目前估算約有4000隻，在下午5點左右飛返潟湖棲息時，就會在潟湖上盤旋飛舞，搭配夕陽，壯觀美麗，黑腹燕鷗賞鳥季有可能跟去年一樣，2度延長到農曆春節期間。

北門井仔腳鹽鄉民宿業者洪有志說，北門潟湖的黑腹燕鷗白天飛出覓食，傍晚飛回潟湖時當數量聚集到很多時，才會貼著水面、上空盤旋飛舞，估算應有萬隻數量，能否延續到春節要再觀察鳥況。

黑面琵鷺（下方）跟在黑腹燕鷗後面，路過北門潟湖上空。（圖由鳥友黃三明提供）

黑腹燕鷗在黃昏時飛返北門潟湖上空先「集合」。（圖由鳥友黃三明提供）

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