台北郵局公辦都更廉政平台啟用 規劃融合古蹟建44層大樓

「台北郵局公辦都市更新案機關採購廉政平台」今日啟用。（記者林志怡攝）

2025/01/13 15:44

〔記者林志怡／台北報導〕台北北門郵局不只是北市重要的郵政服務據點，也是重要的三級古蹟。中華郵政公司表示，配合都更政策與西區門戶計畫等，規劃將北門郵局古蹟融合現代建築，建置地上44層、地下4層的大樓，目前已經展開準備工作，預計於116年正式招標、決標，121年完成工程。

中華郵政公司今日宣布啟動「台北郵局公辦都市更新案機關採購廉政平台」，配合推動台北市政府西區門戶計畫、國家產業政策─亞洲・矽谷2.0方案等，整合鄰近古蹟建築群，形塑城市博物館園區，並匯集國際智慧產業及金流，打造亞洲數位創新與經濟的關鍵核心。

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中華郵政公司總經理江瑞堂說明，相關都市更新案將由中華郵政公司、台灣證券交易所、台灣期貨交易所、中華民國證券櫃檯買賣中心、台灣集中保管結算所等共同出資，並以中華郵政公司為實施者。

中華郵政公司經營策略設計委員會副主任委員蔡文慶進一步說明，台北郵局作為三級古蹟，周邊還有一級古蹟北門，後方基地也是相當老舊的建築，配合政府都市更新政策、資產活化與西區門戶計畫進行都更改建，規劃建置規模為地上44層、地下4層的建築，樓地板面積約5萬6800餘坪。

蔡文慶表示，市政府指定本案由中華郵政公司為實施者，相關都市更新造價約278億元，目前已經展開前置作業，包括都更事業計畫、建築師遴選、相關文資審議工作等，預計於116年正式招標、決標，121年完成工程，屆時將成為國內唯一融合古蹟與現代化金融中心的建築。

此外，蔡文慶指出，待建置完成後，目前位於南海路的郵政博物館也將遷入，成為國家級的郵政博物館，且中華郵政公司、證交、證期、櫃買、金管會顧問單位等也都會進駐大樓內，打造金融與創新創意中心，相信有助於促進周邊經濟發展與就業。

蔡文慶也強調，「台北郵局公辦都市更新案機關採購廉政平台」建置後，希望檢調、政風單位都能協同參與，讓都市更新案在透明公開公正的制度下進行，讓都市更新案如期、在既定政策下完成，相信在各單位協助下，可以把風險降到最低，程序也一切按照政府採購法規範。

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