布農族「神話之鳥」成群現蹤台南市區 鳥友驚艷

被布農族視為聖鳥的紅嘴黑鵯。（圖由謝其良提供）

2025/01/13 15:31

〔記者蔡文居／台南報導〕被布農族視為聖鳥的紅嘴黑鵯，最近成群出現在台南市區的公園，數量多達4、50隻之多，市區一次出現這麼多的紅嘴黑鵯，十分罕見，讓鳥友驚喜不已，自嘲誤以為身處在山區。

紅嘴黑鵯，與平地常見的白頭翁同屬於鵯科，體長約24公分，為台灣的留鳥，主要棲息於中低海拔地區，常成群或小群出現。牠全身羽色為黑色，只有嘴喙和腳部為紅色，此為其最大特徵，布農族神話對其嘴腳為何是紅色，有著一段美麗的傳說。

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根據布農族的神話，在遠古時代，他們族人遇到一次大洪水，族人往高處避難，卻忘了帶火種而無法烹煮食物和取暖，很多動物自告奮勇要取回火種卻失敗，最後只有紅嘴黑鵯以嘴巴啣著火種，雙腳夾住火種，忍住高溫灼痛成功為族人帶回火種，讓族人度過洪水危機，因此被布農族視為是神聖之鳥。

鳥友謝其良表示，本月3日，他前往永康祥合公園進行記錄觀察，忽然傳來紅嘴黑鵯群鳥的吵雜聲，一時誤以為身處新化林場。平時市區裡雖偶爾可見紅嘴黑鵯，但最多是2、3隻，這次卻是一群數十隻之多，很難得在市區可以看到這麼多紅嘴黑鵯。

謝其良說，祥合公園內目前有幾棵苦楝結實纍纍，紅嘴黑鵯都在苦楝樹上啄食果實，可能是因此而吸引牠們前來，迄今已停留長達10天了，十分難得。看到紅嘴黑鵯也自然讓人想起布農族的美麗神話傳說，大家如想在市區看到這麼多的紅嘴黑鵯得把握機會。

紅嘴黑鵯在苦楝樹上啄食果實。（圖由謝其良提供）

永康祥合公園內的苦楝樹結實纍纍，吸引紅嘴黑鵯成群前來覓食。（圖由謝其良提供）

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