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    新北YouBike今年增至1500站 4處公有立體停車場試辦簡易代辦中心

    新北市YouBike公共自行車10年服務累計近2.9億人次；圖為林口吉祥公園旁YouBike租賃站點。（記者董冠怡攝）

    新北市YouBike公共自行車10年服務累計近2.9億人次；圖為林口吉祥公園旁YouBike租賃站點。（記者董冠怡攝）

    2025/01/13 15:38

    〔記者董冠怡／新北報導〕新北市YouBike公共自行車10年服務累計近2.9億人次，截至去年底計有1384個租賃站點，共投入2萬1379輛YouBike2.0、1380輛2.0E（電動輔助自行車），每日平均租借8.5萬次。交通局簡任技正吳政諺今表示，今年目標站點累計至1500站、持續投放2.0E至2100輛，並將服務擴及至烏來、貢寮，讓區區都有YouBike。

    吳政諺指出，2.0E預計8月底前，投放至2100輛。貢寮、烏來目前沒有YouBike，交通局已辦理會勘，規劃2月底前力拚完工啟用。貢寮設置點為區公所、澳底公園、龍門運動公園；烏來則設在烏來立體停車場周邊，屆時全市29區都有公共自行車站點可租借車輛。

    吳政諺提到，市府鼓勵使用者投保公共自行車傷害險，確保騎乘安全，目前每月投保率達95%，其中以25歲至34歲最多，佔整體使用族群約20%、65歲以上也有5%。去年7月起，敬老、愛心卡點數擴大適用至租借YouBike，實施首月約6.6萬次、11月約8.9萬次使用，成長約30%。

    此外，去年度調查顯示，公共自行車服務滿意度有95.5%，為提高民眾洽辦便利，新北市公有停車場將增設YouBike簡易代辦中心，提供退費、遺失物領取等服務，吳政諺說，擇定土城、汐止、淡水、林口等4處公有立體停車場內設置試辦，預計今年第2季啟用。

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