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    基隆建德國小周邊多處治安死角 議員吳驊珈實地查訪促市府改善

    安樂區建德國小周邊環境有治安死角，含照明不足與監視器覆蓋範圍等問題。（基隆市議員吳驊珈提供）

    安樂區建德國小周邊環境有治安死角，含照明不足與監視器覆蓋範圍等問題。（基隆市議員吳驊珈提供）

    2025/01/13 15:25

    〔記者陳奕劭／基隆報導〕不讓國中女遭怪男勒脖事件重演，基隆市議員吳驊珈今天（13日）會勘安樂區建德國小周邊環境，聚焦解決治安死角、照明不足與監視器覆蓋範圍等問題，並請教育處辦理全市校園治安死角檢視改善，確保學生上下學的安全。

    吳驊珈表示，現在學生晚間補習與夜間活動頻繁，學生常在天黑後回家，讓家長和學校都十分擔憂，提升學生自我保護意識和注意校園周邊環境安全是首要重點，呼籲學生放學時應結伴同行。

    她指出，該校周邊是當地居民與師生的必經之路，仍存在照明不足與監視器死角等問題，學校已統籌需補強範圍，將提報至基隆市教育處改善，除了改善建德國小周邊治安外，也應進行全市性校園安全檢討，打造安全無憂的上下學環境。

    建德國小校長胡宗光說，校內的階梯改善需求將進一步評估，校內廊道後半段已設有路燈，但前半段靠近學校側門的區域仍存在照明不足的問題，建議加裝感應式照明設備，以提升通行安全。

    基隆市府工務處科長廖俊育回應，人行道施工期間可能對通行造成一定影響，會盡力將施工障礙減至最低；他指出，原本僅有1.1米寬的人行道將拓寬至1.65米，確保兩名學生能並肩通行，減少學生因錯身而被迫走上車道的風險，此次改造將與建德國小正門的環境改善計劃同步，為學生與居民帶來更安全的通行環境。

    安樂區建德國小周邊環境有治安死角，含照明不足與監視器覆蓋範圍等問題。（基隆市議員吳驊珈提供）

    安樂區建德國小周邊環境有治安死角，含照明不足與監視器覆蓋範圍等問題。（基隆市議員吳驊珈提供）

    基隆市議員吳驊珈（中）會勘安樂區建德國小周邊環境，促市府改善治安死角。（基隆市議員吳驊珈提供）

    基隆市議員吳驊珈（中）會勘安樂區建德國小周邊環境，促市府改善治安死角。（基隆市議員吳驊珈提供）

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