雙北公車明年可刷乘車碼搭車 聯名卡自動加值同步啟用

雙北公車目前能投幣、刷電子票證或使用悠遊付嗶乘車搭乘，但悠遊卡、一卡通、icash聯名信用卡自動加值功能卻因刷卡機沒有連線而無法使用。（記者林承鴻攝）

2025/01/13 15:12

〔記者林承鴻／台北報導〕雙北公車目前能投幣、刷電子票證或使用悠遊付嗶乘車搭乘，但悠遊卡、一卡通、icash聯名信用卡自動加值功能卻因刷卡機沒有連線而無法使用，導致民眾還得專程跑一趟超商或捷運站加值。台北市議員林亮君呼籲啟用驗票機連線功能，以提升民眾乘車便利性。台北市公共運輸處回應，預計2026年新增乘車碼掃碼功能，自動加值功能也將一併上線。

台北市政府積極鼓勵市民搭乘大眾交通工具，希望2030年達成綠運輸70%目標，「方便性」是多數民眾最大考量，然而電子票證自動加值功能在公車上卻無法使用，大大降低了便利性。林亮君指出，雙北公車也無法像高雄市、台中市一樣，使用乘車碼搭公車，多元支付方式受限。

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林亮君表示，根據悠遊卡公司2024年1至8月資料，每日約有15萬人持悠遊聯名卡搭乘雙北公車，其中有約4000筆交易餘額為負值，估算下來，1週約有2.6萬人次乘客下車後得到超商、超市或捷運站「手動加值」，呼籲交通局盡速研議公車驗票機啟用連線功能，開放聯名卡自動加值。

台北市公共運輸處綜合規畫科科長劉國著表示，為提升公車乘客多元支付管道，公運處已規劃公車全面汰換或附掛具有QR code掃碼功能的驗票設備，新機每台約4萬元，除公路局部分補助外，其餘成本已納入運價調整，目標配合北捷閘門修改在2026年開放手機掃碼支付。

另於公車開放悠遊卡、一卡通及愛金卡等電子票證聯名信用卡自動加值，經與各實體票證業者討論均確認有加入意願，目前已在技術及規則討論，將併前述驗票機更新案一併完成上線。此外，因雙北市公車屬相同生活圈，基於便民會同步在雙北市區公車一起推動。

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