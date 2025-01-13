竹縣「柑桔的故鄉」 首波農特產推廣1/18見

新竹縣長楊文科（右三）戴上柑桔帽「投幣」啟動儀式，攜手農業部農糧署、農會及議員們，邀請民眾這個週末快來縣府廣場品柑桔、拿春聯！（記者廖雪茹攝）

2025/01/13 15:13

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣擁有「柑桔的故鄉」的美名，柑桔的吉祥寓意更是民眾年節送禮的首選。新竹縣政府元月推出兩波柑桔推廣活動，首波「森之派對」本週六、日（18、19日）在縣府前廣場，結合點心派對、食農手作、趣味競賽、滿額摸彩，還有「金蛇獻瑞」春聯揮毫贈送活動。

「2025新竹縣柑桔的故鄉-森之派對」今（13日）在縣府大廳，辣妹熱舞暖場後，縣長楊文科戴上柑桔帽「投幣」啟動儀式，攜手農業部農糧署、農會及議員們，邀請民眾這個週末快來新竹縣品柑桔、拿春聯！

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楊文科指出，柑桔是新竹縣分佈最廣、產量最高、產值最大的農作物，面積總計約2196公頃，產量達3萬6666公噸，並以桶柑、椪柑為最大宗，分佈於芎林、新埔、關西、橫山、寶山、峨眉等鄉鎮。 為方便民眾選購，特別在農曆年前舉辦柑桔推廣活動。

峨眉鄉農會總幹事溫修琪表示，去年10、11月颱風造成柑桔多少有落果，影響到今年產量，推估減產約2成，但品質不變，價格則是稍漲，市價1台斤約35元。縣議員王辰翔也邀請大家，1月25日到2月2日參加在峨眉湖畔舉辦的峨眉桶柑節活動。

1月18日一連兩天除了展售柑桔等農特產品，還聯合在地甜點品牌推出「點心粉桔派對」，也安排一系列食農手作及競賽，包含環保柑心絲瓜皂、大桔大利毛根盆景、絹印茶枕、3至5歲可參加的柑桔寶寶大力士、親子好柑情趣味競賽，以及開放現場報名參加的擲筊活動及真人娃娃機體驗。

縣府農業處表示，活動期間買柑桔滿20斤可參加摸彩、滿60斤可體驗真人娃娃機抽好禮，獎項包含柑心抱枕被、桶柑禮盒、桶柑果汁及東方美人飲料茶等，並且每購買20斤還加碼贈送茶花苗1株。詳情可上「新竹縣柑桔的故鄉」FB粉絲頁查詢。

同時，18日上午在縣府大廳，邀請20位書法及版畫老師，與縣長盃比賽首獎得主齊聚一堂，上午10點發放號碼牌，有書法春聯、版畫春聯和絹印紅包袋等近千份，民眾可憑號碼牌免費領取。新竹縣文化基金會邀請民眾於當日身穿西裝或旗袍拍照打卡，有機會獲得限量書藝扇，數量有限，贈完為止。

新竹縣長楊文科（右三）「投幣」啟動「2025新竹縣柑桔的故鄉-森之派對」活動儀式。（記者廖雪茹攝）

「2025新竹縣柑桔的故鄉-森之派對」聯合在地甜點品牌推出「點心粉桔派對」。（記者廖雪茹攝）

新竹縣擁有「柑桔的故鄉」的美名，柑桔的吉祥寓意更是民眾年節送禮的首選。（記者廖雪茹攝）

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