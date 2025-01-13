無米樂農村油菜花盛開 u–bike賞遊最舒適

無米樂農村休耕期，油菜花陸續盛開，騎乘u–bike漫遊，可深入探索後壁農村之美。（圖由後壁區公所提供）

2025/01/13 14:42

〔記者王涵平／台南報導〕無米樂農村休耕期，油菜花陸續盛開，成為美拍最佳景點，後壁區長李至彬分享私房景點，並建議騎乘u–bike漫遊，可深入探索後壁農村之美。

李至彬指出，後壁是嘉南平原的大米倉，農田面積超過3500公頃，每年二期稻後的休耕時期，處處可見油菜花田，分享位於後壁高中前、後的私房景點，田間各有一塊小而美的落羽松林，近期也逐漸轉紅，搭配盛開的油菜花景觀，讓畫面色彩更豐富。

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李至彬表示，後壁區入選交通部2019年第1屆經典小鎮，適合放慢腳步賞遊，推薦遊客搭乘大眾運輸高鐵搭配大台南公車，或乘坐台鐵來到後壁站，在後壁火車站、區公所、後壁國小、菁寮旅客服務中心，都設有u–bike站點。

後壁區公所與後壁商圈規劃紅、黃、綠、藍4條路線，讓民眾可以選擇喜愛路線跟著顏色去旅行。紅線（悠遊慢活行）後壁火車站、卡多利亞良食故事館、阿鳳芭樂農場、烏樹林休閒園區、樸育塾文創園區、楊媽媽菓子工坊。黃線 （藝文愜意行）後壁火車站、卡多利亞良食故事館、旌忠廟、泰安宮、芙蓉埤、空相美術館、烏樹林休閒園區。

綠線 （歷史探訪行） 後壁火車站、聖十字架天主教堂、菁寮老街、步穀農創館、長短樹公園（粨面宋江廊道）、阿茂香菇肉羹、糖道公園。藍線 （自然體驗行）後壁火車站、雅聞湖濱療癒森林、上茄苳聚落、小南海風景區、小南海自行車道、樟香隧道、樸育塾文創園區。

無米樂農村休耕期，油菜花陸續盛開，成為美拍最佳景點，後壁區長李至彬（中）分享私房景點，並建議騎乘u–bike漫遊，可深入探索後壁農村之美。（圖由後壁區公所提供）

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