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    不怕寒流！苗改場推新藥劑 葡萄萌芽率逾9成

    葡萄催芽改用氰滿素，不僅安全，遇到寒害時催芽率還可突破9成。（苗栗農改場提供）

    葡萄催芽改用氰滿素，不僅安全，遇到寒害時催芽率還可突破9成。（苗栗農改場提供）

    2025/01/13 14:37

    〔記者楊媛婷／台北報導〕寒流不僅讓全台灣變成凍「番薯」，也影響許多作物生長，其中葡萄生產關鍵的催芽作業若使用傳統的藥劑催芽，易受到寒害影響之外，還有高毒性等疑慮，農業部苗栗農改場透過試驗，改用中央主管機關核准的生長調節劑「氰滿素」，即使遇到10度以下寒流，仍保有9成以上催芽率。

    極端氣候已經成為日常，露天栽培的葡萄容易受到氣候影響，其中關乎葡萄結果的催芽更容易受到寒害影響，苗改場副研究員林孟均指出，過去傳統都是使用二氯乙醇藥劑催芽，毒性高且穩定度低，但在低溫下萌芽率仍不到7成，該場和卓蘭鎮農會合作在葡萄園改用氰滿素測試，即使歷經3天不到10度的低溫，催芽率明顯優於傳統藥劑，甚至超過9成，並且不影響後續開花與果實品質。

    苗改場說明，氰滿素微是葡萄的催芽生長調節劑，有效成分為49% （w/w） 氰胺 （cyanamide），葡萄在冬季進入休眠期時，施用氰滿素可調節葡萄細胞的代謝訊號傳遞，促使芽體解除休眠開始萌發，進而達到催芽的效果，另施用氰滿訴後，還可以讓芽體生長與開花速度更快，萌芽整齊度高，更利於田間管理。

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