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    板橋殯儀館遷址台北港？ 藍綠議員反對 市府澄清：子虛烏有

    新北市立板橋殯儀館。（資料照）

    新北市立板橋殯儀館。（資料照）

    2025/01/13 14:36

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市立板橋殯儀館因場地狹小及設備老舊，導致近年針對遷址還是重建爭論已久，民政局將於15日、18日開2場說明會，討論可行性方案。然而，有臉書粉專發文指板殯可遷至台北港，引發地方藍綠議員反對，認為八里已有多項鄰避設施，不應把八里再納入評估，呼籲市府平衡公共服務配置；新北殯葬管理處長陳健民直言，八里未在討論範圍。

    板橋殯儀館已使用逾30年，因場地狹小、冰櫃不足及設備老化等問題，市府計畫進行優化改建，並將於15日及18日在新埔國中舉行說明會，蒐集民眾及地方意見，以期擬定最適合的改建或遷移方案，但針對近期傳聞殯儀館將遷至八里台北港，引發地方藍綠議員反對。

    市議員鄭宇恩認為，對板殯現有的場地狹小、冰櫃不足、設備老化、周邊交通堵塞的問題感同身受，但遷移台北港是完全不可行，且跟民政局確認，並沒有任何討論及規畫，遷移至台北港的議題完全是子虛烏有。

    鄭宇恩表示，台北港規畫物流、綠能港埠等計畫已經為八里帶來大量的大型車輛車流，近期公路局新設的台64接61匝道，就是為讓進出台北港的大車和八里居民的頻繁使用的平面道路分流。實在無法再承受設置殯儀館衍伸的車潮，且八里第二納骨塔也正在新建中，並爭取到5％回饋給八里民眾使用。

    鄭宇恩直言，殯儀館環境改善確實迫切，但也要提醒市府承諾的八里觀光軸帶，至今包含八里娛樂專區、八里纜車，甚至八里輕軌迄今仍下落不明，期盼市府盡快落實對八里市民的承諾，讓觀光軸帶早日落實。

    市議員陳偉杰則說，八里有多項鄰避設施，包含汙水處理廠、垃圾焚化廠、各公私立墓園、砂石場、加上長年擺放在台北港區的數十座石油或化學製品石化槽等，都已讓居民淪為二等公民，難道八里是鄰避設施博物館嗎？當然生老病死是人生必經之路，市府也已規畫新建八里第二納骨塔，預計2028年2月完工，他主張新北市立殯儀館絕對不應將八里納入評估。

    陳偉杰強調，殯葬服務具有急迫性，若持續爭論不休，市立殯儀館實在無法負荷新北市人口老化所帶來的使用量。現在最重要的，應該是在和當地附近居民做充分的意見交流、聽取基層心聲的基礎上，讓未來的新方案更能符合大家的期盼。

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