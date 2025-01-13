青森睡魔燈籠1/26台南見 業者響應贈「睡魔金魚君」

民間業者響應青森睡魔燈籠展台南展出，祭出期間限定的可愛睡魔金魚君贈送活動。（圖由南市北區區公所提供）

2025/01/13 14:03

〔記者王姝琇／台南報導〕台南民間發起青森睡魔燈籠展，由日本青森睡魔祭燈籠師傅諏訪慎設計蛇年燈籠來台，首站將於26日起，在開基玉皇宮展開為期半個月的展覽，民眾不用出國就能欣賞原汁原味的日本睡魔燈籠；民間業者也響應活動，祭出期間限定的可愛睡魔金魚君贈送活動。

北區區長潘寶淑表示，日本青森是台南友好城市，青森睡魔祭更是日本具代表性祭典，每年吸引逾300萬人次遊客，能在2025年開春舉辦睡魔燈籠展，為府城建城300年揭開序幕，意義非凡。

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潘寶淑指出，此次展覽是由居住於青森的台灣人黃筱雯（筆名下町貴族）擔任統籌，透過睡魔愛好會等民間團體及人士協助，促成睡魔祭燈籠師傅諏訪慎作品來台展出，也感謝開基玉皇宮管委會提供場地並贊助經費，將於1月26日晚間7時舉行點燈儀式，展出期間至2月12日。

協辦單位成功大學踏溯台南辦公室楊一樂表示，關於青森睡魔起源，曾有一說是為嚇阻敵人對軍隊偷襲，同時亦保衛自己領域，具有兵防作用，而南市北區部分區域為舊城區鎮北坊所在，在清朝時設置總兵鎮署，且製造水師船隻的道廠也是在此區域。

楊一樂指出，北區自強街舊稱大銃街，起因為林爽文事件後，1725年台南城改建為磚石城，於小北門至大北門段設置大砲防禦而得名，本次睡魔燈籠展示地點玉皇宮位於府城七丘之一的「尖山制高點」，位置點剛好與總兵鎮署平行，可藉由兵防與城防關聯性進行台日民間文化交流。

而在睡魔祭中常見的金魚睡魔小燈籠，原型來自於津輕藩培育的金魚品種「津輕錦」，一般平民無法飼養昂貴的津輕錦，於是製作金魚燈籠作樂，是青森睡魔祭不可或缺的存在。本次睡魔燈籠展示，在地知名餐酒業者也大力響應，舉辦聯名餐酒販售即贈可愛睡魔金魚君活動，共襄盛舉。

日本青森睡魔燈籠原汁原味在台南展出。（圖由南市北區區公所提供）

睡魔師諏訪慎（左）與台日文化交流行動者盧柏穎贈禮開基玉皇宮，以茲紀念。（圖由南市北區區公所提供）

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