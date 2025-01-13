微藻、農廢變身環保生物塑膠 有望取代傳統塑膠

以不同農業廢棄物為基底製備而成的各式生物塑膠。（圖由中山大學提供）

2025/01/13 14:31

〔記者許麗娟／高雄報導〕減少塑膠製品已是生活日常，國立中山大學環境工程研究所教授張耿崚團隊，利用海洋微藻與農業廢棄物研發環保減碳生物塑膠，並利用廢棄香蕉假莖增加生物塑膠薄膜的延展強度與伸長率，此項創新技術可讓生物塑膠替代傳統塑膠的可行性高，獲第15屆IIIC國際創新發明競賽金獎。

張耿崚指出，地球正面臨嚴重的塑膠汙染危害，每年約有3800萬噸塑膠廢棄物進入海洋，尋求永續發展的解方刻不容緩。研究團隊研發的環保減碳生物塑膠與傳統塑膠相比具有多種優勢，「它們的碳足跡較低，採用可再生資源製造，且可自行分解。」

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張耿崚表示，以香蕉假莖製造生物塑膠能減少農業廢棄物，也能活化農村經濟；而海洋中的微藻應用層面廣，涵蓋藥品、生物塑膠、化妝品、食品及動物飼料的生產等不同領域，對生態和工業應用均發揮關鍵作用。結合兩者生產的環保減碳生物塑膠材料創新，未來應用於替代傳統塑膠與永續發展上皆具備極大潛力。

此項研究提取微藻蛋白為原料基底，製成可生物分解的環保減碳塑膠。研究團隊提出一種有效且可擴展的微藻蛋白萃取方法，優化製程後能在8分鐘內萃取微藻蛋白質。為了增強機械性能，也使用各種填料測試生物塑膠薄膜的配方，發現使用香蕉假莖粉作為填料的薄膜，表現出7.08 MPa的拉伸強度和15.60%的伸長率，顯示農業廢棄物增值的潛力。

張耿崚強調，由於微藻易於培養且生長速度快，農廢環保且成本低廉，產出的生物塑膠作為傳統塑膠替代品的可行性高。張耿崚因長期致力於研發環保減塑、農廢再利用及轉化二氧化碳，亦榮獲第20屆國際傑出發明家獎。

研究團隊使用的微藻養殖系統。（圖由中山大學提供）

中山大學環工所教授張耿崚（右2）與研究團隊越南籍博士生黃光譚（左1）、碩士生吳羿葶（左2）、碩士生張惠君（右1），利用海洋微藻與農業廢棄物研發環保減碳生物塑膠。（圖由中山大學提供）

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