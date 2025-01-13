新北國際AI+智慧園區標售7筆土地 每坪逾42萬元起跳

新北市政府打造「新北國際AI+智慧園區」，即日起釋出7筆產業專用區土地標售。（圖由地政局提供）

2025/01/13 12:23

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府開發林口工一市地重劃區，打造「新北國際AI+智慧園區」，即日起釋出7筆產業專用區土地標售，總面積2155坪，價格每坪約42萬5700元至46萬5300元，將於2月21日上午10點在市府24樓2422會議室辦理開標作業。

新北市地政局表示，「新北國際AI+智慧園區」聯外交通便利，近國道1號林口交流道、高鐵桃園站，周邊臨五大工業區、桃園機場捷運系統及台北港，擁有極佳的區位優勢，成功迎來半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）及台聚公司進駐投資。

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地政局指出，本次釋出7筆第3種產業專用區土地，面積共2155坪，價格每坪約為42萬5700元至46萬5300元，對於新北或是北台灣產業發展需求占有重要地位；為償還開發成本以減少利息支出，先就面積較小的抵費地優先標售，市府正積極媒合招商引資，其餘土地未來視重劃財務及產業需求，將分批以標售、標租或招標設定地上權等多元方式辦理。

地政局提醒，有意投標者須在2月21日上午9點30分前，將投標文件以掛號方式寄至「新北市政府郵局第99號信箱」參與投標，相關文件即日起公告在「新北市土地標售行動網」。

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