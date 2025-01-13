新版財劃法恐衝擊社福 衛福部次長呂建德：地方政府須扛更多責任

衛福部次長呂建德。（記者楊媛婷攝）

2025/01/13 12:23

〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣已邁入超高齡社會，每5人就有1人是長者，衛福部次長呂建德今（13日）表示，目前初步盤點全台需關懷的獨居長者約有5.5萬人，預估整體獨居長者可能會有12萬人以上，將推專案關懷長輩，但也坦言，若新版財劃法實施，因中央預算減少28%，拿走財源的地方政府須扛更多責任。

創世、華山、人安策略聯盟今舉行「第35屆寒士吃飽30活動」，將含7道菜的禮盒與6百元紅包送到全台近1.4萬個服務對象，前副總統陳建仁伉儷、呂建德等都出席，陳建仁說，身為天主教徒，愛是動詞不是名詞，感謝中央跟地方還有民團持續合作，帶給弱勢家庭溫暖，並讓台灣成為一個更好的地方。

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呂建德則表示，關懷弱勢需要中央與地方齊心，也表示隨超高齡社會到來，目前台灣獨居長輩約有449萬人，其中列冊需關懷的長者有5.5萬人，衛福部擬今年推出擴大關懷獨居長輩方案，目前正在清查全台潛在需關懷的長者，估有12萬人，會透過既有的長者關懷送餐措施，並結合長照3.0醫療照護，政院已在研擬方案，預計近期就會對外公布。

雖衛福部擬擴大獨居長者服務，呂建德表示，立院通過新版財劃法後，衛福部的預算統刪28%，若正式實施，除會影響獨居長者關懷措施外，也將衝擊0到2歲育兒津貼發放，還有中低收入的社會救助津貼，及社安網的運作人力經費等，他指出，國家是屬於大家的，立院應該也是希望人民愈來愈好，但新版財劃法對人民社福造成很大的衝擊。

呂建德進一步指出，若新版財劃法公告實施，地方政府整體預算增加28%，拿走相關經費，也要扛起相關的責任與工作，如社安網與獨居長輩關懷等費用，地方政府必須有相對的付出；部分地方政府如台北等，對育兒津貼就有加碼，現又拿走大部分預算，衝擊中央的0-2歲育兒津貼，被問及是否可能會加深各地方富者恆富、貧者恆貧的困境，呂建德給予肯定答案，也指出過去的預算就是讓中央盡可能平衡城鄉的差距，也提供不同區域的調配功能，呼籲立院對新版財劃法對社福造成的衝擊影響要審慎考慮。

創世、華山、人安策略聯盟今舉行寒士30活動，前副總統陳建仁（左2）攜夫人羅鳳蘋（左1）出席。（記者楊媛婷攝）

前副總統陳建仁（左2）和夫人羅鳳蘋（左1）為寒士30活動揮毫，看到夫人寫的春字，陳建仁大大比讚，真的是超閃。（記者楊媛婷攝）

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