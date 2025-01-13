灌溉箱涵堵塞釀水患 楊瓊瓔促改善工程年底完工

后里區三豐路ㄇ字型灌溉箱涵，因清淤不易，反易釀成淹水，立委楊瓊瓔協調相關單位，並爭取經費，改善。（記者歐素美攝）

2025/01/13 12:06

〔記者歐素美／台中報導〕台中市后里區三豐路（台13線57K+600處）灌溉箱涵採ㄇ字形設計，埋設在省道路面下方，清淤困難，常阻塞影響下游灌溉用水，豪雨時並導致路面、民宅淹水。經立委楊瓊瓔奔走協調，農田水利署同意負擔850萬元經費，由公路局代辦改善工程，採半半施工方式以維持三豐路的通行，預計12月底前完工，以增進排水功能效益，並改善居民安全及解決淹水問題。

立委楊瓊瓔今天邀集相關單位辦理施工前說明會。農田水利署台中管理處工務組長藍士呈表示，台13線三豐路面下的灌溉箱涵原為農田用水設置，年久失修，阻塞問題層出不窮，加上穿越省道公路涉及多方權責，清理難度更高。感謝委員協調公路局代辦改善，農水署全力配合經費，盼早日解決當地灌溉斷水及路面、民宅淹水問題。

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交通部公路局中區養護工程分局則表示，這項改善工程預計4月底完成招標發包，採用半半施工方式，確保三豐路交通不中斷，將全力趕工，目標年底前如期完工。

后里區長賴同一說，箱涵設計早已不符現代需求，淤積嚴重導致下游用水困難，也讓三豐路逢雨必淹。公館里長馮詠淮透露，灌溉箱涵改善工程一波三折，歷經多次協調，感謝立委楊瓊瓔在中央極力爭取經費，期待完工後提升提升灌溉效能，也能減少淹水帶來的危害。

中社花市花農賴啟文說，因箱涵阻塞斷水，讓下游的10多戶花農只能打地下水井灌溉。每次下大雨都心驚膽戰，水溢上路面，甚至灌進餐廳，損失慘重。

楊瓊瓔指出，這處灌溉箱涵是數十年前設置的農用設施，位於台13線下方，水路設計採用ㄇ字型，長年累積的淤積導致阻塞頻繁，就像「糯米腸」一樣，清淤困難。大雨來襲時，水流無法宣洩便漫上路面，甚至灌進至附近民宅和商家，讓居民與花農怨聲載道。

農水署出錢、公路局出工！楊瓊瓔說，這次爭取到農田水利署850萬元經費，委託交通部公路局中區養護工程分局代辦改善工程，她強調，這項工程牽涉到農田灌溉與交通安全，必須全力以赴，確保年底前完工。

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