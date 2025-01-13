國語期末考題「8成抄去年」 新北裕民國小逾300學童重考

新北市新莊區裕民國小期末考的4年級國語科試題與去年相似度達8成，今天集體重考。圖為示意畫面，非該校試題。（記者賴筱桐攝）

2025/01/13 12:00

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市各國小陸續期末考，不過新莊區裕民國小卻發生4年級國語科考題與去年相似度太高，影響公平性。校方表示，今天早上約310名學童集體重考，將以第2次考試採計成績；教育局說，已要求學校追究相關人員責任並依法處理，保障學生學習權益。

有家長投訴，指新莊區裕民國小1月9日期末考結束，就讀4年級的孩子告知國語科考卷有問題，許多同學在安親班寫過內容大同小異的考卷，經過比對，竟與去年考題相似度達8成，不僅題號沒改，連閱讀測驗文章也全文照抄，質疑出題老師便宜行事。

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裕民國小校長黃榮泰表示，上星期4年級國語科考試時，有老師發現考題和去年題型相似度高，為避免影響公平性，上週五早上緊急召集4年級老師開會，決議重新出題，並在聯絡簿和家長說明，今天上午第1節課8點40分到9點20分，4年級學生約310人已全數完成國語科重考，成績將以第2次考試結果為主，特殊原因除外。

黃榮泰說，經了解原因，出題老師認為去年國語科試題的題型不錯，因此作為參考範本，不過，既然是參考，也不能相似度太高，影響學生權益與公平性，針對命題老師的嚴重疏失，將依相關規定提送教師考核會討論懲處方式。

教育局回應，校方10日獲悉國語科期末評量有違公平性疑慮，立即召開校內會議，基於保障評量公平性，決議1月13日辦理重考，並通知家長。

教育局指出，已要求學校追究相關人員責任，並依據「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」議處，將持續定期向各校宣導落實定期評量的命題、審題機制，以保障並維護全體學生學習權益。

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