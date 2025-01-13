寒冬送暖！善心夫妻捐贈新北市府復康巴士 嘉惠行動不便者

善心夫妻王育楹與盧文銅捐贈一輛復康巴士給新北市政府，盼能幫助更多行動不便的長者與身心障礙者。（記者陳奕劭攝）

2025/01/13 11:46

〔記者陳奕劭／新北報導〕年關將近，為了幫助更多需要幫助的人，善心夫妻王育楹與盧文銅今天（13日）捐贈一輛復康巴士給新北市政府，盼能幫助更多行動不便的長者與身心障礙者，新北市秘書長邱敬斌代表受贈並回贈感謝獎牌。

王育楹從事保險業20幾年，與先生盧文銅在各自工作領域努力，夫妻倆希望行有餘力、回饋社會，2020年曾與先生捐贈一輛復康巴士給雲林縣政府，提供家鄉更完善的接送服務。

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王育楹表示，有感於新北市幅員廣大、身心障礙人口眾多，復康巴士一直是身心障礙者與失能者就醫就診最重要的交通工具，今天在公司同仁的陪同下捐贈一輛復康巴士給新北市政府，希望能幫助更多需要的人。

邱敬斌表示，感謝王育楹與盧文銅捐贈新北市復康巴士，夫妻事業有成之餘也行動傳愛，透過這樣的善舉，將善念與福報傳達給一同前來的同事們，這樣的善心義舉令人敬佩；此次捐贈是新北市第838輛復康巴士，因逐年須汰換一定使用年限的車輛，實際營運總數為570輛，市府會好好運用此輛復康巴士，鼓勵協助行動不便長者與身心障礙者能多外出活動，也持續提供更便利的交通接送服務。

善心人士王育楹（左6）與丈夫捐贈一輛復康巴士，她今天開心與同事參加捐贈儀式。（記者陳奕劭攝）

善心人士王育楹（左1）捐贈一輛復康巴士，與社會局長李美珍（左1）、新北市秘書長邱敬斌（右）合影。（記者陳奕劭攝）

善心人士王育楹（左）捐贈一輛復康巴士，新北市秘書長邱敬斌（右）回贈春聯。（記者陳奕劭攝）

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