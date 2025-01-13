卡哇依ㄋㄟ！高雄燈會「吉伊卡哇」小提燈亮相

高雄市國小、幼兒園及特殊學校學童，在寒假前就可以領到1盞小提燈。（觀光局提供）

2025/01/13 11:15

〔記者葛祐豪／高雄報導〕超萌！2025高雄燈會「吉伊卡哇（Chiikawa）」小提燈今天（13日）亮相，結合精緻的紙雕提燈工藝，打造出全台最具人氣話題的小提燈。

高雄市政府日前公布邀請日本人氣IP「吉伊卡哇（Chiikawa）」，擔任「2025高雄冬日遊樂園」主角，立刻在網路掀起話題，許多民眾紛紛期待能在燈會一睹吉伊卡哇的可愛模樣。

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每年最受期待的小提燈，今天正式公布，以燈會主角「吉伊卡哇」，結合精緻的紙雕提燈工藝，打造出全台最具人氣話題的小提燈。市府表示，高雄市國小、幼兒園及特殊學校學童，在寒假前就可以領到1盞小提燈，讓可愛的「吉伊卡哇」陪小朋友們開心過寒假。

民眾則可於2月8、9日，前往高雄港16-18號碼頭樂園現場排隊領取，一人限領2盞，數量有限，發完為止。

高雄市觀光局長高閔琳表示，高雄燈會「2025高雄冬日遊樂園」，將於1月25日至2月16日於愛河灣及16-18號碼頭（輕軌旅運中心站）登場，延續去年黃色小鴨的歡樂氛圍，今年燈會也規劃精彩活動。

2025高雄燈會除有可愛的「吉伊卡哇」大型氣膜展示，周邊也規劃遊樂園、美食市集、水上活動、親子馬戲等適合各種年齡層的節目與活動，高市府歡迎全台民眾來場高雄冬日小旅行，一同感受愛河灣迷人的新風貌。

2025高雄燈會「吉伊卡哇（Chiikawa）」小提燈亮相。（觀光局提供）

高雄燈會「吉伊卡哇」小提燈超萌。（觀光局提供）

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