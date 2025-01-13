屏東擱淺蒙籍貨輪遭惡意遺棄 航港局完成脫淺「向船東追償」

蒙古籍「巴西亞」輪去年7月25日於凱米颱風侵襲期間擱淺屏東東港岸際，今年1月12日下午4時完成脫淺。（圖由航港局提供）

2025/01/13 11:28

〔記者蔡昀容／台北報導〕蒙古籍「巴西亞」輪去年7月25日於凱米颱風侵襲期間擱淺屏東東港岸際，原應負責移除船體的船東及保險公司，卻將船體惡意遺棄。航港局委託業者移除船體，今年1月12日下午4時「巴」輪脫淺。

航港局表示，「巴」輪去年7月擱淺後，經過航港局協調處理，20.7噸餘油8月6日抽除完畢，船體移除部分，雖持續要求船東及保險公司應負責處置，但仍在9月25日獲知「巴」輪遭惡意遺棄。

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為避免擱淺船舶造成岸際污染，航港局依商港法緊急介入處置委託專業打撈業者進行船體移除作業，累積召開58次應變與工作會議，決議採取對環境影響最小的浮揚脫淺方式，「巴」輪於今年1月12日下午4時成功脫淺，後續將安排前往高雄港繼續進行船體拆解作業。

受凱米颱風影響，屏東岸際共擱淺3艘貨船，前2艘貨船「伊莉安娜」輪及「吉娜」輪均已成功脫淺，連同本次「巴」輪處置完成後，屏東岸際擱淺船舶均已全數完成移除。

航港局表示，目前尚有高雄及台南各2艘船舶尚未完成移除，將督導業者加速處置；擱淺船體移除是船方應盡責任，代為移除「巴」輪的相關費用，將依法向船東追償，該船投保的保險公司也已列為黑名單，投保該惡劣保險公司的船舶不得進出中華民國各國際商港，以確保我國海域安全。

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