清晨苗栗低溫1度！明還有輻射冷卻 週二晚起再有冷氣團

低溫分布。（圖為中央氣象署提供）

2025/01/13 11:03

〔記者林志怡／台北報導〕受到強烈大陸冷氣團與輻射效應影響，今日清晨各地出現廣泛低溫。中央氣象署說明，今日清晨本島最低溫發生在苗栗，氣溫僅1度，明日清晨冷空氣強度較弱，白天氣溫回升，但清晨仍有明顯的輻射冷卻影響，還是有廣泛的10度以下低溫出現，且週二晚間起將再有一波冷氣團影響台灣，氣溫再度下降。

中央氣象署預報員趙竑指出，台灣今日仍受到冷空氣影響，加上環境偏乾，有較明顯的輻射冷卻現象，台南以北的西半部地區普遍在10度以下，部分地區出現6度以下低溫，其中本島最低溫發生在苗栗三灣，氣溫僅1度，其次為新竹峨眉的2.1度。

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趙竑表示，台灣今日的環境風場為偏東風，迎風面東半部地區雲量偏多，西半部地區則是晴朗無雲的好天氣，受到太陽加熱影響，白天氣溫回升明顯，部分地區可達20度以上，部分地區日夜溫差可達10度以上，且週二清晨環境依舊偏乾，高雄以北、宜蘭有局部10度以下溫度，竹苗有6度以下低溫。

此外，趙竑說明，週二白天各地仍將維持穩定的天氣，降雨機率不高，氣溫也持續回升，但晚起將有另一波大陸冷氣團開始影響台灣，各地氣溫再度下降，加上南方雲系靠近，週二至週三晚間感受較為濕冷，迎風面北部、東半部地區、南部地區、中部山區容易有降雨。

趙竑進一步指出，週四至週五期間，台灣周邊環境轉乾，降雨以東半部的迎風面為主，西半部山區週四仍會有飄雨的情況，本波冷氣團最低溫也預計發生在週四清晨，西半部12至14度，東半部15至16度，自週五起冷空氣將逐漸減弱，氣溫再度回升，且僅有東半部有降雨情況。

未來一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

低溫分布。（圖為中央氣象署提供）

未來一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

天氣提醒。（圖為中央氣象署提供）

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