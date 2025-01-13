為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    后里區農會寒冬送暖 捐贈物資嘉惠低收入戶

    后里區農會寒冬送暖，捐贈物資嘉惠后里區低收入戶。（記者歐素美攝）

    后里區農會寒冬送暖，捐贈物資嘉惠后里區低收入戶。（記者歐素美攝）

    2025/01/13 10:45

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市后里區農會連續8年節省尾牙的摸彩經費，購置白米等物資，贈送后里區低收入戶，今天在后里區公所前舉辦「寒冬送暖」活動，將嘉惠421戶弱勢家庭。

    后里區農會總幹事陳清琪表示，其8年前上任後，鑑於農會尾牙摸彩品大小不一，無法滿足所有員工，便決定將尾牙摸彩的費用節省下來做公益，購置白米等民生物資，幫助后里區需要的民眾。

    去年，后里區農會共捐出396份白米、醬油、沙拉油等民生物資，今年則增加至421份，顯示后里區低收入戶增加，而農會捐贈的物品種類也有增加。

    今天后里區農會總幹事陳清琪及理事長劉萬祥等代表，將農會購買的民生物資捐贈給后里區公所，由區長賴同一代表接受，再由區公所發放給區內低收入戶，立委楊瓊瓔、市議員邱愛珊也出席見證。

    楊瓊瓔表示，后里區農會員工願意節省尾牙摸彩的經費來做這項有意義的活動，拋磚引玉，希望有更多善心人士一起加入，讓更多人可以快樂過好年。

    后里區長賴同一說，非常感謝后里區農會在營運績優的情況下，節省經費做公益，嘉惠后里區低收入戶，區公所將透過里民系統，儘速將這些物資送到弱勢民眾的手中。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播