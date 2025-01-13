后里區農會寒冬送暖 捐贈物資嘉惠低收入戶

后里區農會寒冬送暖，捐贈物資嘉惠后里區低收入戶。（記者歐素美攝）

2025/01/13 10:45

〔記者歐素美／台中報導〕台中市后里區農會連續8年節省尾牙的摸彩經費，購置白米等物資，贈送后里區低收入戶，今天在后里區公所前舉辦「寒冬送暖」活動，將嘉惠421戶弱勢家庭。

后里區農會總幹事陳清琪表示，其8年前上任後，鑑於農會尾牙摸彩品大小不一，無法滿足所有員工，便決定將尾牙摸彩的費用節省下來做公益，購置白米等民生物資，幫助后里區需要的民眾。

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去年，后里區農會共捐出396份白米、醬油、沙拉油等民生物資，今年則增加至421份，顯示后里區低收入戶增加，而農會捐贈的物品種類也有增加。

今天后里區農會總幹事陳清琪及理事長劉萬祥等代表，將農會購買的民生物資捐贈給后里區公所，由區長賴同一代表接受，再由區公所發放給區內低收入戶，立委楊瓊瓔、市議員邱愛珊也出席見證。

楊瓊瓔表示，后里區農會員工願意節省尾牙摸彩的經費來做這項有意義的活動，拋磚引玉，希望有更多善心人士一起加入，讓更多人可以快樂過好年。

后里區長賴同一說，非常感謝后里區農會在營運績優的情況下，節省經費做公益，嘉惠后里區低收入戶，區公所將透過里民系統，儘速將這些物資送到弱勢民眾的手中。

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