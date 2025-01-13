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    北高雄缺A級商辦陳其邁「頭殼抱著燒」 義享天地B館力拚年底前營運

    艾司摩爾（ASML）等4家半導體相關廠商，都入駐高捷R15生態園區站旁的「艾捷大樓」，凸顯北高雄缺少A級商辦。（記者葛祐豪攝）

    艾司摩爾（ASML）等4家半導體相關廠商，都入駐高捷R15生態園區站旁的「艾捷大樓」，凸顯北高雄缺少A級商辦。（記者葛祐豪攝）

    2025/01/13 10:40

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕隨著半導體投資熱潮，北高雄A級商辦供不應求，高雄市長陳其邁形容他「頭殼抱著燒」；但今年下半年起，將陸續有新商辦投入市場，義联集團的「義享天地B館」力拚今年底前營運，15樓到28樓將做為商辦。

    高雄過去10年推出的新商辦很少，尤其缺少A級商辦，導致租金長期低迷。這波趁著台積電進駐，南高雄的亞洲新灣區推出特貿三開發案，多家建商也規劃興建商辦；北高雄則以富邦人壽凹子底開發案、義享天地二期B館為指標。

    台積電已吸引40幾家半導體上下游供應鏈進駐高雄，去年12月德國晶片製造商英飛凌（Infineon）入駐高捷R15生態園區站旁的A辦「艾捷大樓」，同棟還有艾司摩爾（ASML）共4家半導體相關廠商；市長陳其邁當時剪綵時表示，北高雄A級商辦供不應求，讓他「頭殼抱著燒」，要趕快解決這個問題。

    今年下半年起，北高將陸續有新商辦投入市場，義享天地B館上半年可望取得使用執照，除規劃B1至10樓為百貨商場、11至15樓為威秀影城，15樓到28樓將做為商辦，辦公室約有1.12萬坪，力拚今年底前營運。

    預計2027年完工的富邦凹子底開發案，商辦棟樓高47層；此外，「左營高鐵科技之心」公辦都更案，也將提供3.7萬坪商辦，更靠近台積電，預計2030年後完工。臉書社團「高雄好過日」認為，2年內來看，凹子底將成為北高雄最主要商辦、百貨聚集地，也會是近期北高雄的發展核心。

    業者指出，高雄不分屋齡商辦租金行情，2020年每坪只有495元，2024年提升到每坪676元，目前興建的A級商辦，傳出每坪租金上看1500、甚至挑戰2000元，但大量供給後，市場是否有這麼多需求？仍待進一步觀察。

    「義享天地B館」力拚今年底前營運。（記者葛祐豪攝）

    「義享天地B館」力拚今年底前營運。（記者葛祐豪攝）

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