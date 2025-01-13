春節腳步近 靖娟基金會籲家長外出緊握孩子的手

靖娟兒童安全文教基金會今（13）日開記者會，公布去（113）年兒童事故傷害新聞統計，14歲以下兒童30死、271傷，仍以交通事故為最大宗，執行長許雅荏（中）呼籲春節平安出遊，家長要緊握孩子的手。（記者林曉雲攝）

2025/01/13 10:39

〔記者林曉雲／台北報導〕農曆春節腳步接近，出遊平安最重要。靖娟兒童安全文教基金會今（13）日開記者會，公布去（113）年兒童事故傷害新聞統計，14歲以下兒童30死、271傷，仍以交通事故為最大宗。

靖娟執行長許雅荏表示，14歲兒少死傷人數未減少，兒少是行人中最弱勢，尤其是兒少未依標誌或標線規定過馬路共有115人死傷，比前一年上升近2.7倍，顯見交通安全教育從小扎根的重要性，春節連假多日，提醒家長外出時宜緊握孩子的手，並確實遵守行人交通號誌。

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許雅荏進一步分析，肇事主因最多是汽機車不停讓行人，以及兒童衝出馬路，其中，兒童部分第一名是穿越道路未注意左右來車共142人，其次是兒童未依標誌或標線過馬路有115人，第三則是兒童在道路上遊戲或奔走計46人。

靖娟基金會統計兒少新聞露出，排除兒虐及性侵等，共有212件兒童事故新聞，導致14歲以下兒童30死、271傷，其中交通事故86件，共造成115名兒少死傷，其次是照顧疏忽共48名，第三則是食品安全共42名。再對照道安資訊平台統計，兒少交通事故未顯著下降，全國的行人事故每年仍有千人以上，其中車輛肇因占近7成，行人肇因占3成。

靖娟也邀請家長現身說明，一位媽媽表示，身為家長要注意自己行為，如果大人隨意穿越馬路，小孩就會有樣學樣，她過馬路時會緊握小孩的手，注意左右來車，行人穿越綠燈的秒數太少，對小朋友非常不友善，剩10多秒要衝過馬路。

許雅荏表示，參考日本及韓國的作法，應盡速將交通安全教育時數納入正規教育，而春節出遊時，再次提醒家長外出時要緊握孩子的手，千萬不要在道路對面朝孩子揮手或招手，並確實行人交通號誌及注意孩子動向，更呼籲駕駛人行經路口應停讓行人，大家平安度好年。

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