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    苗栗三灣大河07:20攝氏1.0度 落雨松園區小鴨移入室內保暖

    受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今（13）日各地氣溫明顯偏低，全國平地最低溫是苗栗縣三灣鄉大河氣象站於上午7點20分測得的攝氏1.0度；知名的三灣落雨松園區，也位處大河村。 （圖由民眾提供）

    受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今（13）日各地氣溫明顯偏低，全國平地最低溫是苗栗縣三灣鄉大河氣象站於上午7點20分測得的攝氏1.0度；知名的三灣落雨松園區，也位處大河村。 （圖由民眾提供）

    2025/01/13 10:21

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今（13）日各地氣溫明顯偏低，全國平地最低溫是苗栗縣三灣鄉大河氣象站於上午7點20分測得的攝氏1.0度。知名的三灣落雨松園區，也位處大河村，工作人員一早也將放養的小鴨捉起，移至室內保暖。

    中央氣象署表示，今（13）日清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至上午基隆市、新北市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市及臺南市局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

    依據中央氣象署全國低溫排行榜顯示，全國平地最低溫是苗栗縣三灣鄉大河氣象站於上午7點20分測得的攝氏1.0度。家住大河氣象站旁的三灣鄉長李運光表示，一早6點多起床，就覺得很冷，手腳麻麻的，因預期會持續低溫，他也請公所加強掌握及關心鄉親狀況。

    知名的三灣落雨松園區，位處大河村，一早上工進行園區環境維護的工作人員也說，相較於前幾天，今天早上特別冷，「吸入肺部的空氣很冰冷」。因園區內的落羽松池，有放養鴨子，工作人員擔心小鴨子會受不了，也將放養的小鴨捉起，移至室內保暖。

    三灣落雨松園區工作人員一早將放養的小鴨捉起，移至室內保暖。 （圖由民眾提供）

    三灣落雨松園區工作人員一早將放養的小鴨捉起，移至室內保暖。 （圖由民眾提供）

    三灣落雨松園區內的落羽松池，有放養鴨子。（圖由民眾提供）

    三灣落雨松園區內的落羽松池，有放養鴨子。（圖由民眾提供）

    受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今（13）日各地氣溫明顯偏低，全國平地最低溫是苗栗縣三灣鄉大河氣象站於上午7點20分測得的攝氏1.0度。（翻攝中央氣象署官網）

    受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今（13）日各地氣溫明顯偏低，全國平地最低溫是苗栗縣三灣鄉大河氣象站於上午7點20分測得的攝氏1.0度。（翻攝中央氣象署官網）

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