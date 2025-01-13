高雄市再招募200名「獵龍達人」 今年首梯1/16網路報名

高雄市再招募200名「獵龍達人」，今年首梯1月16日網路報名。（記者陳文嬋攝）

2025/01/13 10:20

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市去年底開放綠鬣蜥捕捉訓練班網路報名秒殺，農業局今表示，今年首度開放1月20日及2月10日將招募200名「獵龍達人」，協助降低綠鬣蜥族群危害，首梯1月16日上午9時開放線上報名，民眾搶報名動作要快。

農業局去年底推出綠鬣蜥捕捉訓練班，為求公平性採取網路報名招收100人，民眾準時上線報名搶當「獵龍」達人，系統立刻顯示報名人數已額滿，直呼秒殺太誇張，又不是搶周杰倫門票！希望市府能提供更多名額，讓更多民眾參與移除綠鬣蜥。

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農業局今公布綠鬣蜥獵人訓練班今年開放1月20日及2月10日2梯次，每梯次100個名額，總計招募200名獵人，協助降低綠鬣蜥族群危害，今年1月20日首梯訓練班將於1月16日上午9時開放線上報名，設籍高雄市且年滿18歲市民可報名參加。

農業局表示，綠鬣蜥因會攝食植物幼苗、幼芽致部分農損，吻肛長超過20公分以上的綠鬣蜥，在野外基本上就沒有天敵，與原生物種競爭而影響生態平衡，愛挖洞的習性也對堤岸設施的結構安全構成威脅，高雄市去年累計移除6592隻綠鬣蜥，農業局為擴大移除能量，已於去年底首波訓練100名綠鬣蜥獵人，今年預計再開2梯次，並視需求增開訓練班，目標移除2萬4000隻綠鬣蜥。

農業局指出，綠鬣蜥捕捉訓練班課程分為三部分，包括台灣目前綠鬣蜥分布現狀與生物特性及生態、綠鬣蜥移除指引說明及相關法規說明、捕捉實務說明及演練。捕捉實務訓練的部分，邀請台灣觀賞鳥協會黃登科理事長介紹高雄市轄內綠鬣蜥常出沒熱點及環境場域，並講授捕捉綠鬣蜥的裝備及技巧，並讓學員應用綠鬣蜥移除指引所建議的移除工具，如長竿加套鎖、蛇夾及網具等易於操作的工具進行現場演練，體驗捕捉綠鬣蜥的技巧與手感。

農業局說，參訓學員完成訓練的獵人在執勤前都要簽訂公約，依循「外來入侵種綠鬣蜥移除指引」中所列舉各項準則，並在相關法律規範下，以不戲謔、不獵奇與不污名化目標物種心態，並確保執行人員安全優先前提下，進行綠鬣蜥移除工作，公約約定期間為1年，如獵人有抓捕紀錄實績，且未有違反公約規定事項，於期滿後得換證延續約定。

農業局強調，有鑑於綠鬣蜥捕捉課程報名踴躍，農業局會視需求增開訓練班，相關資訊將同步發布於「高雄市政府農業局官網-最新消息」以及「高通通-高雄Super Go」臉書專頁。

高雄市再招募200名「獵龍達人」，今年首梯1月16日網路報名。（讀者提供）

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