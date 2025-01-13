1/13各報重點新聞一覽

北檢聲請扣押國民黨籍台北市議員應曉薇名下、總價五七二七萬元的台北市房地產，獲台北地院裁准，高等法院日前駁回應曉薇抗告確定。（資料照）

2025/01/13 07:04

自由時報

北檢聲請獲裁准 應曉薇北市5727萬房產扣押

前台北市長柯文哲等人涉京華城等弊案被起訴，高等法院前天深夜駁回柯文哲等四人的抗告，確定續押禁見三個月。另外，台北地檢署偵查時，聲請扣押國民黨籍台北市議員應曉薇名下、總價五七二七萬元的台北市房地產，獲台北地院裁准，高等法院日前駁回應曉薇抗告確定。

請繼續往下閱讀...

詳見北檢聲請獲裁准 應曉薇北市5727萬房產扣押。

中共滲透有5管道4手法 國安局報告：共諜起訴 4年多3倍

中共對我國滲透無孔不入，國安局昨日發布「共諜案滲透手法分析」報告指出，我國去年起訴的共諜案人數，已高達六十四人，比二○二一年多了三倍。報告也盤點中共透過黑道幫派等五大滲透管道，與透由退役拉攏現役等四大手法。

詳見中共滲透有5管道4手法 國安局報告：共諜起訴 4年多3倍。

教練夫妻被認定有過失 日客墾丁潛水喪命 判賠家屬2070萬

日籍遊客鯨井亮治一家三口到屏東墾丁後壁湖潛水，由於風浪太大及耳壓問題導致鯨井溺斃，屏東地院民事判決近期出爐，潛水教練夫妻及其公司，共需賠償鯨井一家超過兩千萬元鉅款，創下台灣潛水死亡意外賠償的最高紀錄，引發潛水業界討論，認為對潛水學員身體狀況應謹慎，但全案仍可上訴。

詳見教練夫妻被認定有過失 日客墾丁潛水喪命 判賠家屬2070萬。

聯合報

弱勢家庭困窘 三餐變兩餐想辦法活下去

物價飛漲，弱勢家庭負擔更顯沉重。家扶基金會去年底對扶助的弱勢家庭問卷調查，自覺伙食費有困難的家庭高達百分之五十四，百分之廿六點四的家庭以「三餐變二餐」減少支出，逾三成家庭覺得孩子營養不足，情況嚴重。

詳見弱勢家庭困窘 三餐變兩餐想辦法活下去。

不想留營？志願役賠錢退伍暴增

國軍人力狀況持續亮紅燈。選擇賠錢提前退伍的軍士官人數，由二○二○年的四○一人，暴增到去年的一五六五人，約為四倍之多。國防部回應指出，受少子化趨勢及社會企業爭才等影響，國軍正朝減少人力流失、提高留營意願及提升招募成效等三個面向努力，包括採取各種人性化管理措施，以及研擬提高薪資待遇等方案，力圖使官兵有感，並提高社會青年從軍意願。

詳見不想留營？志願役賠錢退伍暴增。

中國時報

國防部參事陳明華可望5月掌軍情局

情治界官員透露，國防部參事陳明華2024年8月1日晉升中將，卻未在國防部上班，而是每天都到軍情局，並有專屬辦公室。軍情局長楊靜瑟中將預計4月底屆齡退役，而陳明華曾任軍情局副局長，軍情局內部認為，陳明華可望5月1日接任局長要職，才會天天在軍情局上班，楊靜瑟已被「架空」，軍情局幹部觀察風向，多視陳明華為局長。如此人事布局，軍情局前所未有。

詳見國防部參事陳明華可望5月掌軍情局。

衛福部准未成年做變性手術

為建置性平友善就醫環境，衛福部訂定「LGBT+民眾醫療照護參考指引」，其中針對未成年的12至18歲兒少，若有性別適應困難，經專業團隊評估後可執行性別手術。但醫界認為，醫學至今無法證明兒少何時才算發展成熟，實在太危險。婦女團體則質疑「小孩長大後悔，醫生要負責嗎？」

詳見衛福部准未成年做變性手術。

國安局昨日發布「共諜案滲透手法分析」報告指出，我國去年起訴的共諜案人數，已高達六十四人，比二○二一年多了三倍。圖為國安局長蔡明彥。（資料照）

日籍遊客鯨井亮治5年前在屏東墾丁後壁湖潛水溺斃，林姓教練夫妻判賠二○七○餘萬元；示意圖，圖中人物與新聞事件無關。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法