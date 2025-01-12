超噁！中壢國民運動中心SPA池發現排泄物 緊急暫停開放

桃園市中壢國民運動中心。 （資料照，記者李容萍攝）

2025/01/12 23:47

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府鼓勵市民培養運動習慣，在市境廣設9座國民運動中心，不過，於2018年9月開幕的「中壢國民運動中心」，今（12）晚緊急發布消息，由於SPA池發現排泄物，晚間暫停開放，進行緊急消毒作業。

中壢國民運動中心今晚在臉書粉專發布訊息指出，由於場館內的SPA池發現排泄物，因此晚間暫停開放，目前已經進行緊急消毒作業，許多網友紛紛留言「超噁」；中壢國民運動中心人員提到，入場民眾素質，諸如此類行為各場館泳池偶會發生，以往也沒有辦法抓到行為人，所幸即時發現，該中心已暫停開放，緊急進行消毒作業，呼籲民眾發揮公德心，避免影響環境及他人使用權益。

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中壢國民運動中心為地上7樓、地下2樓的建築物，設有停車場、溫水游泳池和SPA池、體適能中心、桌球室、飛輪教室、韻律教室、籃球場、戶外攀岩場、棋藝閱覽室、武術教室、羽球場、棒壘球打擊場等，因為位為中壢市中心，各項設施使用率頗高。

桃園市中壢國民運動中心設有溫水游泳池和SPA池。 （記者李容萍攝）

桃園市中壢國民運動中心設有溫水游泳池和SPA池。（記者李容萍攝）

桃園市中壢國民運動中心SPA池晚間暫停使用。（記者李容萍攝）

中壢國民運動中心SPA因這事暫停開放使用。（中壢國民運動中心臉書粉專）

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