最冷時刻來臨！全台凍番薯剩10度 竹苗4縣市下探6度

氣象署對20縣市發布低溫特報。（圖擷取自氣象署官網）

2025/01/12 22:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中央氣象署今晚10點31分對20縣市發布低溫特報，提醒注意局部地區有10度以下氣溫發生機率。

氣象署指出，今（12日）晚至明（13日）清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。另今晚至明晨基隆市、新北市、新竹縣及苗栗縣局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

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低溫區域範圍如下：台北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率；基隆市、新北市、新竹縣、苗栗縣有6度以下氣溫發生的機率。

氣象署提醒民眾加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

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