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    美不勝收！桃園角板山、石門水庫梅花怒放 本週賞花最後期限

    海拔略低的石門水庫梅園梅花開花美景。（記者李容萍攝）

    海拔略低的石門水庫梅園梅花開花美景。（記者李容萍攝）

    2025/01/12 22:50

    〔記者李容萍／桃園報導〕「梅」呆了！桃園市復興區「角板山梅花季」活動今（12）日圓滿落幕，適逢太陽露臉，園區內人山人海，市府風景區管處統計單日湧進遊客逾3萬人，是活動期間4個假日人潮最多的一天，總計兩週假日總攬客逾13.5萬人。今年因氣候影響、天氣冷的比較晚花季跟著較長，呼籲民眾下個假日還可以來角板山賞梅花，預計1月下旬就會逐漸凋謝。另外，海拔略低的石門水庫梅園同樣吸引近萬名遊客前往欣賞雪白的梅花。

    市府觀光旅遊局長周柏吟表示，這週末天氣逐漸回暖，梅花花況來到5至6成左右，特別是今日艷陽高照，氣溫舒適怡人，角板山行館園區單日湧入逾3萬遊客上山賞花，走在梅園伴著香氣縈繞的梅香，非常愜意！梅花季活動雖已結束，但梅園梅花正值綻放，還沒來過、正在規劃行程的民眾可把握下週最佳賞花期限。

    周柏吟提到，角板山行館園區最吸睛的地方不只有梅園的梅花，重新整建後的角板山行館、樟腦收納所及回字館的「旅繪角板山」策展，融合多位知名藝術家的心血合力打造而成；園區內12座國際雕塑大師的創作，也在這次的整建加上夜間燈光，讓園區夜間也可以欣賞國際級的藝術創作，園區也因此延長開放時間至每日晚間8點，讓附近用餐及住宿的遊客夜間也能來到園區夜遊賞景。此外，駐足園區內觀景平台可遠眺直望群山與碧綠色大漢溪蜿蜒其中，下方新溪口吊橋橫跨於大漢溪上，美麗而壯闊！

    復興區長蘇佐璽也說，來角板山行館園區踏雪尋梅，走在梅園體驗梅香四溢的詩情畫意，別忘了還可以到周邊的角板山形象商圈、枕頭山魅力商圈捎上給親朋好友的在地伴手禮，或到附近角板山公園、新溪口吊橋、小烏來風景特定區順遊，以及羅浮溫泉感受一下北橫的魅力。

    至於海拔略低、和角板山同樣種有300棵梅樹的石門水庫，在一波波冷氣團催促下園區白色的小花朵掛滿枝頭相繼怒放，蒞臨石門水庫賞梅的遊客，從溪洲公園、中線及高線附近的步道觀賞盛開的梅花，漫步在梅花朵朵開的步道之間，清新的空氣蘊含著清雅的梅花香，別有一番詩情畫意的景象。

    海拔略低的石門水庫梅園梅花開花美景。（記者李容萍攝）

    海拔略低的石門水庫梅園梅花開花美景。（記者李容萍攝）

    海拔略低的石門水庫梅園梅花開花美景。（記者李容萍攝）

    海拔略低的石門水庫梅園梅花開花美景。（記者李容萍攝）

    海拔略低的石門水庫梅園，出現爆多的遊客駐足欣賞梅梅花盛開美景。（記者李容萍攝）

    海拔略低的石門水庫梅園，出現爆多的遊客駐足欣賞梅梅花盛開美景。（記者李容萍攝）

    太陽露臉的好天氣，桃園市復興區角板山行館梅園遊客闔家上山賞梅。（記者李容萍攝）

    太陽露臉的好天氣，桃園市復興區角板山行館梅園遊客闔家上山賞梅。（記者李容萍攝）

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