沒有奇蹟只有累積！高雄校長健檢滿江紅馬拉松健身 100場全馬完賽獲獎

黃景良今天挑戰自我極限，花了5小時14分7秒跑完42公里，獲得第100場全馬完賽獎盃，完成百馬壯舉。（高市教育局提供）

2025/01/12 21:59

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市翠屏國中小校長黃景良因健檢「滿江紅」，興起運動健身念頭，投入跑馬人生達99場馬拉松，今天再度回到馬拉松賽場，挑戰自我極限，花了5小時14分7秒跑完42公里，獲得第100場全馬完賽獎盃，完成百馬壯舉獲跑友喝采與慶賀。

黃景良因喜愛電影蜘蛛人的腳色，所以在賽場上總是穿著蜘蛛人服裝跑步，他從國內跑到國外，將國旗帶到世界各地，他不斷挑戰馬拉松賽，不管在國內外總是成為矚目的焦點，也得到「蜘蛛人校長」稱號。

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2010年第一屆高雄國際馬拉松開啟他的馬拉松人生，全馬是42公里，當時他只挑戰半馬21公里，但在跑進終點前，兩隻小腿忽然嚴重抽筋，連走路都有問題，最後是一跛一跛走向終點，第一次參加半馬，還不是全馬，黃景良花了3小時40多分，不但超過時限被關門，也沒有領到完賽證書，一度讓他萌生放棄跑馬拉松的念頭。

受到跑友和家人的鼓勵，他突破自己極限，越挫越勇越跑越快，耐力也越發增強，去年11月挑戰人生第99場百馬成功，今天他再以5小時14分7秒完成第100場馬拉松。校長希望以自己達成人生第100場馬拉松賽，激勵自己與勉勵學生；他說，「沒有奇蹟只有累積。不論學習或做任何事，堅持到底，永不放棄，抱持著馬拉松精神就會成功。」

黃景良表示，因為有失敗經驗，所以記取教訓，因此人生第100場馬拉松，他決定選擇挑戰今天（12日）高雄馬做為百場馬拉松，堅持14年完成的人生壯舉，同時要告訴自己與學生們「從哪裡跌倒，就從哪裡站起來」。

黃景良因喜愛電影蜘蛛人的腳色，所以在賽場上總穿著蜘蛛人服裝跑步。（高市教育局提供）

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