為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    彰化社頭果菜市場席開300桌 四周圍「包緊緊」原因曝

    宴席會場四周包緊緊，原來這是招待弱勢家庭的尾牙，希望與外界有所區隔。（記者顏宏駿攝）

    宴席會場四周包緊緊，原來這是招待弱勢家庭的尾牙，希望與外界有所區隔。（記者顏宏駿攝）

    2025/01/12 21:58

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化社頭果菜市場今日晚間有一場盛大的宴席，現場席開300桌，附近交通一度為之堵塞，很多人好奇「是誰在辦宴會？」，會場四週圍起帆布，路人完全看不到內部。

    原來這是彰化縣快樂天堂基金會招待中、彰、投三縣市的弱勢獨老、低收入戶和寒士吃尾牙，宴席會場四周之所以「包緊緊」，是主辦單位希望與外界有所區隔，讓來用餐的寒士們大快朵頤。

    快樂天堂基金會募款為弱勢者辦尾牙餐會已經進入第11年，從最初150桌，到現場300桌，用帆布阻隔會場已經是餐會的傳統，該基金會董事長、縣議員張雪如表示，受限於經費，他們只能利用社頭果菜市場的場地，但該處位於員集路旁，車水馬龍。很多寒士前來用餐都希望低調、再低調，也不希望外界有異樣的眼光，帆布圍起來，是讓大家「有尊嚴」地吃一頓，也許這是一年裡，這是最澎湃的一餐，帆布裡面，大家不分彼此，帆布外，大家都看不到「我是誰」，而「今天我最大」。

    張雪如說，這幾年「寒士」越來越多，且年齡越來越年輕，但也因為社會熱心人士起來越多，許多人出錢出力，才能辦一場這樣的「寒士宴」。

    宴席會場四周包緊緊，原來這是招待弱勢家庭的尾牙，希望與外界有所區隔。（記者顏宏駿攝）

    宴席會場四周包緊緊，原來這是招待弱勢家庭的尾牙，希望與外界有所區隔。（記者顏宏駿攝）

    宴席會場四周包緊緊，原來這是招待弱勢家庭的尾牙，希望與外界有所區隔。（記者顏宏駿攝）

    宴席會場四周包緊緊，原來這是招待弱勢家庭的尾牙，希望與外界有所區隔。（記者顏宏駿攝）

    宴席會場四周包緊緊，原來這是招待弱勢家庭的尾牙，希望與外界有所區隔。（記者顏宏駿攝）

    宴席會場四周包緊緊，原來這是招待弱勢家庭的尾牙，希望與外界有所區隔。（記者顏宏駿攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播