彰化社頭果菜市場席開300桌 四周圍「包緊緊」原因曝

宴席會場四周包緊緊，原來這是招待弱勢家庭的尾牙，希望與外界有所區隔。（記者顏宏駿攝）

2025/01/12 21:58

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化社頭果菜市場今日晚間有一場盛大的宴席，現場席開300桌，附近交通一度為之堵塞，很多人好奇「是誰在辦宴會？」，會場四週圍起帆布，路人完全看不到內部。

原來這是彰化縣快樂天堂基金會招待中、彰、投三縣市的弱勢獨老、低收入戶和寒士吃尾牙，宴席會場四周之所以「包緊緊」，是主辦單位希望與外界有所區隔，讓來用餐的寒士們大快朵頤。

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快樂天堂基金會募款為弱勢者辦尾牙餐會已經進入第11年，從最初150桌，到現場300桌，用帆布阻隔會場已經是餐會的傳統，該基金會董事長、縣議員張雪如表示，受限於經費，他們只能利用社頭果菜市場的場地，但該處位於員集路旁，車水馬龍。很多寒士前來用餐都希望低調、再低調，也不希望外界有異樣的眼光，帆布圍起來，是讓大家「有尊嚴」地吃一頓，也許這是一年裡，這是最澎湃的一餐，帆布裡面，大家不分彼此，帆布外，大家都看不到「我是誰」，而「今天我最大」。

張雪如說，這幾年「寒士」越來越多，且年齡越來越年輕，但也因為社會熱心人士起來越多，許多人出錢出力，才能辦一場這樣的「寒士宴」。

宴席會場四周包緊緊，原來這是招待弱勢家庭的尾牙，希望與外界有所區隔。（記者顏宏駿攝）

宴席會場四周包緊緊，原來這是招待弱勢家庭的尾牙，希望與外界有所區隔。（記者顏宏駿攝）

宴席會場四周包緊緊，原來這是招待弱勢家庭的尾牙，希望與外界有所區隔。（記者顏宏駿攝）

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