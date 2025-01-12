週一白天回暖！北、東半部高溫21度 各地多雲到晴

冷氣團減弱，週一台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅花東地區有零星短暫雨。（記者王藝菘攝）

2025/01/12 22:28

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕明（13）日強烈大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升。台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅花東地區有零星短暫雨；氣溫方面，白天北部、東半部及澎湖、金門高溫21度，中南部23度，日夜溫差大，請適時增減衣物。

降雨方面，週一水氣偏少，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，僅花東地區有零星短暫雨。

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氣溫方面，週一清晨強烈大陸冷氣團仍持續影響，加上輻射冷卻效應會更明顯，各地天氣寒冷，明天清晨的氣溫會比今天再低一些，西半部及宜蘭、花蓮、金門、馬祖容易出現局部10度以下低溫，尤其新竹、苗栗更有局部6度以下低溫發生的機率，台東局部地區也只有11度左右，澎湖則約14度，晨起外出請做好保暖工作，白天開始冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升，北部、東半部及澎湖、金門高溫回升至18至21度，中南部22、23度，馬祖14度，日夜溫差大，尤其西半部會有10到15度的溫差，請留意溫度變化適時增減衣物。

天氣風險公司指出，週一週二隨著東北季風稍微減弱，各地氣溫將略為回升，尤其中南部地區日夜溫差明顯擴大，白天高溫預計可達到21至24度，但清晨與夜晚低溫仍維持在15度左右。這段期間，花東依然可能有零星降雨，其他地區則大多維持乾燥穩定的天氣型態。對於需要外出活動的民眾而言，是相對舒適的時間，尤其中南部陽光普照，適合安排戶外活動或旅遊。

紫外線方面，週一全台各縣市皆為「中量級」。

環境部空氣品質預報顯示，週一高壓出海及輻射冷卻影響，環境風場逐漸轉為偏東風，西半部擴散條件轉差，污染物易累積。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週一北部、東半部及澎湖、金門高溫18至21度，中南部23度，日夜溫差大。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線方面，週一全台各縣市皆為「中量級」（擷取自中央氣象署網站）

週一花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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