薪水多少算及格？ 網認為：30歲「這數字」算正常

網友說，看到有人抱怨伴侶月薪5萬，讓她好奇「月薪5萬真的算少嗎」？示意圖。（資料照）

2025/01/12 23:59

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕不同科系的畢業生在進入職場後，起薪往往會有顯著的差異。網友說，看到有人抱怨伴侶月薪5萬，讓她好奇「月薪5萬真的算少嗎」？她透露自己讀護理系，未來薪資大約也會是5萬，並詢問「大家如何提高薪水」？文章曝光後，引起網友議論，其中不少人認為「以30歲來說，薪水4萬多算正常」。

今日網友在Dcard發文提到，最近看到一篇文章在嫌棄伴侶月薪只有5萬，她不禁好奇「月薪5萬真的很少嗎？如果真的很少，那幾萬才叫普通的薪資」？她透露自己目前讀護理系，尚未踏入職場，但不管再怎麼用功，未來出社會的薪資也差不多是5萬。因此她問「其他人都是怎麼提高自己的薪水？斜槓嗎？還是本身從事高薪職業」？

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文章曝光後，有網友分享護理師薪水沒有這麼高，「沒有5萬哦！我在實領3萬8千多，要上大小夜才有機會到5萬，主要還是看你夜班的天數，所以建議未來真的沒有要往護理發展的可以不用來醫院」、「南部病房新人護理師純白班只有4萬5，但好像之後衛福部白班也會發津貼了，應該純白班能破5萬，要更高的薪資只能靠輪班」。

另外，許多網友討論「正常的月薪」是多少，「我覺得以30歲來說，薪水4萬多算正常線」、「看平均跟中位數」、「看加入的行業，跟在行業中的地位而定」、「沒有10萬都很低」、「5萬就算是普通薪資吧」、「以我現在25歲的標準，不到5萬真的算低，當然可能是因為我的科系所影響」、「我月薪8萬很多人會覺得是高薪，但扣掉孝親費和基本生活開銷，要買房還是不夠，更何況月薪3、4萬的人」。

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