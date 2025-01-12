江宜樺、張善政分享留學經驗 勉學子勇敢走出舒適圈

前行政院長江宜樺分享留學經驗。（桃市府提供）

2025/01/12 21:40

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市日新協會今（12）日舉辦「日新對話：從台灣到世界院長們的留學經驗與實踐」活動，邀市長張善政、前行政院長江宜樺分享留學經驗，鼓勵學子勇敢踏出舒適圈。

張善政分享在康乃爾大學求學期間經驗，他表示，出國留學不僅是為了追求名校或學位，更重要的是能身處當地環境，親身體驗國際科技潮流，近距離觀察頂尖科技大師的創新思維與成就，這些經歷對人生規劃及價值觀的塑造影響深遠。

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他提到，當時投入電腦繪圖領域，師從電腦動畫鼻祖Donald P. Greenberg教授，親歷科技與藝術結合的創新過程，當時電腦繪圖技術雖尚屬新興領域，但應用範圍廣泛，橫跨土木到藝術創作，就如現在當紅的AI一樣，展現出無限的潛力，而踏入一個未知領域，需要的不僅是勇氣，更需要具備勇於嘗試創新的心，不管最後是成功還是失敗，都是能有所獲得的寶貴經驗。

張善政也回顧擔任科技政委時的經驗，他指出，台灣在硬體產業成就卓越，但軟體與網路服務發展相對不足，原因在於政府對科技脈絡了解不深，以他在行政院推動第三方支付、開放資料及市府近期推出的國際科技夏令營為例，呼籲政策制定者應更重視科技趨勢及脈絡，為企業營造良好環境，並積極扶植人才與產業共同成長，才能為台灣未來科技與教育的發展奠定堅厚的基石，最後更勉勵學子，科技時代的青年應善用網路資源，關注國際趨勢，避免局限於地方視角，期勉青年學子能將國際視野轉化為實踐行動，為台灣與世界創造更多價值。

長風基金會董事長、前行政院長江宜樺，也以他的留學經驗，勉勵學子只要有顆充滿韌性的心就能克服萬難，他表示，非常鼓勵學子踏出舒適圈，前往國外求學，親身體驗不同國家的文化與生活，進而結交國際友人及培養人脈，並養成跨國比較及歷史縱深的思維，才能從不斷地學習中找出自己未來的定位與發展。

桃園市日新協會發起人、市議員凌濤表示，日新協會以「國際視野、青年栽培、在地文化、城市發展」4大面向為主軸，匯聚不同立場、NGO及多元想法，希望能透過經驗分享為桃園注入更多能量，此次活動以國際視野為題，邀請江宜樺、張善政與會分享，期許透過2位前行政院長的豐富經驗及人生閱歷，讓市民對未來願景及視野獲得更多啟發。

桃園市長張善政分享留學經驗。（桃市府提供）

桃園市日新協會舉辦「日新對話：從台灣到世界院長們的留學經驗與實踐」活動。（桃市府提供）

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