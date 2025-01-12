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    巧手！廢棄稻草再利用 編織出超大蒸汽火車頭

    廢棄稻草再利用，編織出超大蒸汽火車頭，讓彰化市長林世賢讚歎不已。（市公所提供）

    廢棄稻草再利用，編織出超大蒸汽火車頭，讓彰化市長林世賢讚歎不已。（市公所提供）

    2025/01/12 19:43

    〔記者湯世名／彰化報導〕巧手！一群藝術家化身巧手達人，將農作廢棄稻草再利用，轉化成創意無限的藝術作品，其中超大比例的CK168蒸汽火車頭，車頭前掛牌寫著「挺台灣」，讓大家感受稻草編織藝術的趣味與驚喜。彰化市長林世賢說，除了蒸汽火車，還有八卦山大佛、狗狗、糖葫蘆與爌肉飯等，栩栩如生展現在農地，歡迎大家前來彰化市彰草路123巷旁農田拍照打卡。

    林世賢說，市公所將在1月18日上午9點至下午3點30分，於彰化市彰草路123巷旁農地舉辦「彰化市花漾chill」活動，當天現場將有舞台表演、親子DIY、農事體驗、可愛動物與闖關互動等；活動現場約20公頃，有讓大家拍照打卡的波斯菊、各種可愛造型的稻草編織藝術作品，還有拔蘿蔔、稻草娃娃DIY等活動。

    其中農作廢棄稻草再利用，轉化成創意無限的藝術作品，包括有扇形車庫蒸汽火車頭、八卦山大佛、柚子、農村合家歡樂雞飛狗叫的樂趣、兒時念想的糖葫蘆、水牛、彰化有名的爌肉飯，以及歲月記憶的稻間女孩、船隻盛載著對台灣的祝福，都栩栩如生展現在農地。

    林世賢說，這些作品創作不易，民眾來拍照時請小心，勿弄壞作品，以免影響其他遊客觀賞與打卡拍照的權益。

    農作廢棄稻草再利用，轉化成創意無限的藝術作品。（市公所提供）

    農作廢棄稻草再利用，轉化成創意無限的藝術作品。（市公所提供）

    農作廢棄稻草再利用，轉化成創意無限的藝術作品。（市公所提供）

    農作廢棄稻草再利用，轉化成創意無限的藝術作品。（市公所提供）

    彰化市彰草路123巷旁農田有大面積波斯菊花海，彰化市長林世賢徜徉在花海中。（市公所提供）

    彰化市彰草路123巷旁農田有大面積波斯菊花海，彰化市長林世賢徜徉在花海中。（市公所提供）

    彰化市彰草路123巷旁農田有不少廢棄稻草編織成創意無限的藝術作品。（市公所提供）

    彰化市彰草路123巷旁農田有不少廢棄稻草編織成創意無限的藝術作品。（市公所提供）

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