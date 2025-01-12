2024機場服務費估恢復疫前8成以上 觀光發展基金稍解渴

對出境旅客收取的機場服務費，是觀光發展基金的主要財源之一。（記者蔡昀容攝）

2025/01/12 19:28

〔記者蔡昀容／台北報導〕觀光發展基金多數來自於對出境旅客收取的機場服務費，但疫情期間出境人次大減，觀光發展基金受衝擊而舉債，目前尚有4億元債務。不過隨著出國熱潮回溫，觀光署推估去年的機場服務費收入至少能恢復至疫前8成，今年預計也會再增加，替觀光發展基金稍作解渴。

觀光發展基金的財源，除了政府預算、觀光署管有土地租金、權利金等，多數來自於機場服務費。每位旅客出境時都會被收取一筆500元的機服費，一半納入觀光發展基金，一半投入民航事業作業基金。

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觀光發展基金原本逐年穩定累積賸餘，但在疫情及國境管制衝擊下，來台旅客與國人旅遊人次雪崩式下滑，出境人數銳減，加上政府補助觀光業等業務，觀光發展基金見底，2022年起短期舉借籌財源。

隨著疫後旅遊及商業活動回溫，跨國境旅次增加，機場服務費收入也漸漸回升。去年1至11月，機服費進帳52.77億元，12月份尚在結算，但推估整年度可恢復至疫情前至少8成。疫前2019年機服費收入合計67.33億元。

觀光署預期今年的出境人數、機場服務費收入將增加，因此今年的觀光發展基金，編列業務總收入90.86億餘元，較去年75.32億餘元，高出15.53億餘元，另外業務總支出78億6507萬5000元，預計賸餘12億2111萬1000元。

目前觀光發展基金尚舉債4億餘元。觀光署長周永暉表示，未來還有很多建設需要基金挹注，因此基金必須維持一定量能，會視財務運作狀況通盤考量維持借貸關係。觀光署補充，會充分考慮作業基金運用於相關產業發展的整體計畫，規劃後續財務與資金需求調度。

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