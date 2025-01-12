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    屏東瑪家鄉資源回收堆如小山 環境部長彭啓明視察允補助

    瑪家鄉資源回收堆積如小山，清都清不完。（記者葉永騫攝）

    瑪家鄉資源回收堆積如小山，清都清不完。（記者葉永騫攝）

    2025/01/12 19:02

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣瑪家鄉因資源回收量爆增堆積如小山，鄉公所人力、場域、回收車皆無法負荷，環境部長彭啓明今天到瑪家鄉視察，允諾補助資源回收車及協助設立新的資源回收場，彭啓明也到內埔鄉隘寮村、東片村特優低碳社區參訪，鼓勵持續努力成為全國典範。

    屏東縣從去年8月起執行垃圾分類破袋檢查，瑪家鄉民眾相當配合，資源回收率增加56%，垃圾減少一半，但也因為資源回收量大增，造成鄉內僅有的2台資源回收車負荷不了，怎麼運都運不完，加上現有的資源回收場容納量不足，讓資源回收物堆積如山，瑪家鄉公所叫苦不已，環境部長彭啓明今天到瑪家鄉視察，協助鄉公所解決問題。

    瑪家鄉長羅清仁表示，村民做好垃圾分類，雖然垃圾減量一半以上，但是回收量增加，資源回收車因為噸數小，常常得跑好幾趟，使得回收時間無法配合垃圾清運，民眾也因為等太久，抱怨連連，加上清運人員不足，相當頭痛。

    立委伍麗華說，有些部落因為巷道狹小，垃圾車及資源回收車無法進入，長期以來還發展出自費機車來收取，鄉代柯俊傑則建議資源回收，採取分期分類收取，例如周一收紙類，周二收瓶子，以減少到資源回收場後還要整理。

    彭啓明允諾補助一台資源回收車，協助新建資源回收場，來解決瑪家鄉的資源回收問題，接著他也到內埔鄉隘寮村、東片村特優低碳社區參訪，對於社區的用心和努力相當嘉許，鼓勵持續努力成為全國的典範。

    環境部長彭啓明視察優秀低碳社區。（記者葉永騫攝）

    環境部長彭啓明視察優秀低碳社區。（記者葉永騫攝）

    環境部長彭啓明南下屏東視察，隘寮村社區居民開心合照。（記者葉永騫攝）

    環境部長彭啓明南下屏東視察，隘寮村社區居民開心合照。（記者葉永騫攝）

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