性平會稱林郁婷跨性別選手？ 教育部澄清：兩案獨立外界誤解

針對外界誤解，教育部澄清，在性別平等教育委員會的會議中，「性別身分資格選手參賽的權益保障措施 - 以拳擊選手林郁婷為例」是報告案，而關於選手性別認定及參賽權益的相關議題則為獨立的建議及裁示事項。（資料照）

2025/01/12 19:08

〔記者楊綿傑／台北報導〕我國奧運女子拳擊好手林郁婷在巴黎奧運遭受惡意質疑莫須有的性別問題，但最後仍順利參賽並奪金振奮人心，教育部日前將其列為性別平等委員會報告案，後續另案要求體育署建立相關機制及資源支持運動員參賽權益保障，但遭誤解，教育部今澄清強調兩案屬不同的獨立內容，相關內容已更正。

去年12月底教育部召開性別平等委員會會議，網路流傳一份會議紀錄，內容指會議決議提到，性別身分資格選手參賽的權益保護措施-以拳擊選手林郁婷為例，以及請體育署依據國際奧林匹克委員會的規定，宣導跨性別運動選手性別身分的認定，並針對跨性別選手資格身分認定部分，擬定相關SOP處理機制，並投入相關資源，以保障參賽選手等語，引發討論。

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教育部今天澄清，在性別平等教育委員會的會議中，「性別身分資格選手參賽的權益保障措施 - 以拳擊選手林郁婷為例」是報告案，而關於選手性別認定及參賽權益的相關議題則為獨立的建議及裁示事項。

教育部說明，當日的性平會報告事項是性平會委員關心林郁婷選手在巴黎奧運期間遭遇的網路霸凌事件，要求體育署報告事件的處理過程及維護選手權益的具體作為，體育署亦表示林郁婷在巴黎奧運女子拳擊參賽資格受到國際奧會支持並無問題。性平委員對於體育署與中華奧會的合作表示肯定。

教育部指出，會議中，性平委員進一步關注國內賽會（如全中運、全大運）對於性別認定及參賽權益的相關議題。會議建議體育署參考國際奧會的相關政策，制定明確的標準作業程序SOP，並投入相應資源支持運動員的性別組別認定與參賽權益保障。

教育部強調，此部分的延伸討論屬於獨立的建議及決議事項，不同於體育署對林郁婷選手遭遇的事件報告。而對於會議紀錄中結論文字過於簡略而導致外界誤解的部分，教育部已立即進行下架更正，並將在修正後重新上架。

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