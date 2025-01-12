中山高彰化段塞車有解！ 東彰快速道路全線過年前通車

即將在過年前全線通車的東彰快速道路，可以有效紓解彰化南北向的車流。（縣府提供）

2025/01/12 18:21

〔記者顏宏駿／彰化報導〕國道中山高彰化段每逢假日必塞車有解！東彰快速道路全線28.2公里，即將在1月18日全線通車，今天南延段（7.56公里 ）先行通車，下週18日則舉行北延段（10.42公里）的通車典禮。這條號稱「彰化縣第二高速公路」可以有效紓解中山高彰化段、台1線、山腳路的車流，未來更可以有效縮短高鐵彰化站至台中站的平面行車時間。

東彰快速道路分中段、南延段、北延段開發，是彰化縣第一條臨八卦山路廊闢建的南北向快速道路，與省道台1線、縣道137線（山腳路）平行，可有效紓解台1線、137線車流，繁榮工商發展，提高生活環境品質。

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中山高彰化段經常塞車，原因出在國道3號繞過彰化縣，取道南投縣，以致彰化縣號稱西部平原的百萬人口大縣，少了一條高速公路，自然就車流擁擠，每逢假日必塞車。

由於中山高彰化段經常塞車，前縣長魏明谷任內就提出用「東彰快速道路」來紓解南北向車流，魏明谷當時就認為，彰化縣需要一條山線（八卦山脈）高速公路作為第二高速公路，如今終於通車，他感到非常高興和欣慰。

東彰快速道路由北往南分別經過花壇、大村、員林、社頭、田中及二水等臨山鄉鎮市；中段早在2018年就通車，從高鐵彰化站至台76線（林厝交流道），北延段長10.42公里，從台76線往北直達自台74甲花壇路段，再往北可與高鐵台中站串聯；今天通車的南延段直達二水，在二水銜接到「彰一四一線（員林—林內）」，再往南可串聯國道3號南雲交流道。

國道中山高、台1線、東彰快速道路、山腳路的相關位置圖。（縣府提供）

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