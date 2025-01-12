銅鑼科學園區8「伯公」入新厝 聯合庇佑地方安康、企業興隆

「竹科銅鑼科學園區福德祠」有8位伯公聯合坐鎮，庇佑地方。（記者彭健禮攝）

2025/01/12 18:44

〔記者彭健禮／苗栗報導〕土地公是台灣普遍信仰，客家人稱之「伯公」。銅鑼科學園區坐落於苗栗縣銅鑼鄉九湖村，園區成立前已有8座歷史悠久的伯公廟位於園區內各坡坎、小徑中。經新竹科學園區管理局努力及園區內金兆鎔科技股份有限公司響應，將眾伯公迎入新家「竹科銅鑼科學園區福德祠」合祀，完成村民盼了18年的心願，讓眾伯公繼續庇佑地方合境安康、企業興隆。

銅鑼科學園區總面積約350公頃，開發前有8座伯公廟分布於園區內各坡坎、小徑中，為在地居民重要信仰；園區成立後，地方企盼能整建伯公廟，使在地信仰傳承延續，於2007年間懇請新竹科學園區管理局、苗栗縣政府及銅鑼鄉公所等單位協處，惟因各方意見及經費問題無法達成共識而未能促成。

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2023年間，時任新竹科園管理局長、現為台灣科學園區科學工業同業公會秘書長的王永壯，向銅鑼科學園區進駐廠商金兆鎔科技董事長陳春翰提起園區內伯公廟整建事宜，獲陳春翰一口答應協助伯公廟整建經費，並經科管局與地方尋覓，擇定於銅鑼科南口處半山腰起建，將8位伯公迎入。

科管局於9日舉辦「竹科銅鑼科學園區福德祠」開光安座典禮，局長陳宗權、王永壯、陳春翰及廠商、地方人士等共同持香祝禱園區土地公神靈聯合降臨坐鎮，庇佑地方。

當地九湖村長曾義男感謝科管局、金兆鎔科技的協助，讓這8座伯公廟香火得以延續，圓了地方期盼多年的心願。此外，地方也將舊有散置之神龕、香火爐移置新福德祠周邊，象徵傳承，相信眾伯公們會庇佑九湖「男添百福、女納千祥、人人安康、社區共榮、企業興隆、財源廣進」。

居民前往「竹科銅鑼科學園區福德祠」參拜。（記者彭健禮攝）

「竹科銅鑼科學園區福德祠」位於銅鑼科南口處的銅科南路旁半山腰。（記者彭健禮攝）

竹科管理局於9日舉辦「竹科銅鑼科學園區福德祠」開光安座典禮，局長陳宗權（右5）、前局長王永壯（右3）、金兆鎔科技公司董事長陳春翰（右4）及地方人士、廠商等共同持香祝禱園區土地公神靈聯合降臨坐鎮，庇佑地方。 （竹科管理局提供）

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