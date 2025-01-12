桃園中壢寒冬送暖！近1900低收戶領禮券物資好過年

桃園副市長蘇俊賓（中）、仁海宮董事長王介禧（右）發送春節禮券及平安麵關懷低收戶。（記者李容萍攝）

2025/01/12 18:33

〔記者李容萍／桃園報導〕農曆春節將至，桃園市中壢區公所今（12）日分4時段舉辦寒冬送暖，除發放春節禮券還有生活物資，副市長蘇俊賓到場關心弱勢族群。區公所提供中低收入戶每戶300元禮券，中壢仁海宮提供2000元禮券及平安麵，以及愛心企業明和建設公司、桃園市不動產仲介經紀商業同業公會捐助生活物資，共計1878戶弱勢家庭受惠。

蘇俊賓說，中壢區公所結合在地夥伴，在仁海宮及許多愛心團體支持下，每年發起寒冬送暖在13區公所中實力最雄厚，有些愛心團體發起人年少時接受過別人的溫暖，事業有成後回饋鄉里，透過愛心活動送溫暖送給有需要的人，在社會種下一顆善良的種子，今天幫助別人，等多年後受助者有能力後會接棒做愛心，幫助更多人，一棒接一棒成為善的循環，照顧更多弱勢家庭，這是很棒的概念。

請繼續往下閱讀...

中壢仁海宮董事長王介禧表示，仁海宮18年來每年參加中壢區公所寒冬送暖愛心活動，根據區公所造冊低收入戶數，每戶發放2000元春節禮券及平安麵生活物資，幫助弱勢有需要的人溫暖過年，感謝社會大眾支持仁海宮，繼續幫助造福社會，仁海宮慶祝2025年農曆12月13日舉辦200週年福醮慶典，預計蛇年大年初一、初二發放發財金，歡迎信眾一起迎接200週年慶典。

中壢區長李日強另感謝桃園市工青四隊號召志工20人，在中壢區公所分4時段，協助發放1878戶低收戶弱勢家庭，現場許多弱勢家庭大人小孩一起排隊領取物資和禮券，感受社會關懷。

桃園副市長蘇俊賓（左）感謝仁海宮董事長王介禧（右）發送春節禮券及平安麵關懷低收戶。（記者李容萍攝）

中壢區長李日強（左）感謝仁海宮董事長王介禧（右）發送春節禮券及平安麵關懷低收戶。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法