太魯閣震後重建 科技輔助判讀地質風險

太魯閣國家公園管理處展開為期七年的重建工作，利用無人機、光學雷達LIDAR科技方式來進行震後初期勘測與影像紀錄作業，期盼避開風險區域，加快掌握重建方向。（太管處提供）

2025/01/12 18:21

〔記者王錦義／花蓮報導〕太魯閣峽谷舉世聞名的自然景觀，在去年花蓮強震多處景點遭受落石與崩塌重創，太魯閣國家公園管理處展開為期七年的重建工作，太管處利用無人機、光學雷達LIDAR搭配人力，使用科技方式來進行震後初期勘測與影像紀錄作業，期盼避開風險區域，加快掌握重建方向。

太管處指出，拜現今科技之賜，這項「地震後緊急搶修先期調查及安全評估建議作業」計畫，利用高精度先進設備進行資料建立，在餘震不斷及陸續的颱風豪雨侵襲，受託團隊仍不辭艱辛的挺進災區，先期以砂卡礑、長春祠、布洛灣、燕子口、九曲洞及白楊等六處重要步道景區，優先蒐集各式資料，包含災害當下照片、影片、航測資料等，並做現地調查比對，掌握步道災損及災害類型，並進行先期安全初步評估，及研擬後續工程與非工程的對策建議。

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此次調查結合科技手段，導入高精度環景UAV無人機空拍、光學雷達LIDAR測繪，甚至配合人員步行履勘。太管處指出，拍攝成果呈現邊坡上的蝕溝、危險巨石與殘留鬆動的土石材料，都能一覽無遺，有助於了解土石崩落的來源，尤其是觀測到颱風期間，災後落石崩塌量並不少於強震，局部還產生土石流災害，顯示山體在地震後，地質條件仍不穩定。

太魯閣在強震中成為重災區，其中光是砂卡礑步道就有八人受困身亡，從太管處委託專業團隊進行勘測與影像記錄中可以發現，砂卡礑步道共有三處邊坡大型崩塌，最大的步道崩塌地寬度達八十公尺，上邊波崩塌面積達到二．七公頃，從科技調查後建議暫緩處置，另外，位於錐麓古道後段巴達岡也有二處大型崩塌，邊坡高、抖不易處置，也是建議暫緩處置。

雖然自然災害無法避免，但通過科學化的評估，和研擬有效的應對策略，仍有信心能夠克服這些挑戰，太管處指出，將利用這些調查資料，進行更深入的安全評估與分析，用以作為整修重建與復育工程推動參考依據，提升重建效能與遊憩安全，期盼能儘早將重建後的太魯閣峽谷重新呈現於世人眼前。

太魯閣國家公園管理處展開為期七年的重建工作，利用無人機、光學雷達LIDAR科技方式來進行震後初期勘測與影像紀錄作業，期盼避開風險區域，加快掌握重建方向。（太管處提供）

太魯閣國家公園管理處展開為期七年的重建工作，利用無人機、光學雷達LIDAR科技方式來進行震後初期勘測與影像紀錄作業，期盼避開風險區域，加快掌握重建方向。（太管處提供）

太魯閣國家公園管理處展開為期七年的重建工作，利用無人機、光學雷達LIDAR科技方式來進行震後初期勘測與影像紀錄作業，期盼避開風險區域，加快掌握重建方向。（太管處提供）

太魯閣國家公園管理處展開為期七年的重建工作，利用無人機、光學雷達LIDAR科技方式來進行震後初期勘測與影像紀錄作業，期盼避開風險區域，加快掌握重建方向。（太管處提供）

太魯閣國家公園管理處展開為期七年的重建工作，利用無人機、光學雷達LIDAR科技方式來進行震後初期勘測與影像紀錄作業，期盼避開風險區域，加快掌握重建方向。（太管處提供）

太魯閣國家公園砂卡礑步道在這次強震中發生大崩塌，搜救人員加強搜索，發現多名罹難者。 （特搜提供）

花蓮強震造成太魯閣等山區多處崩塌，位於花蓮縣秀林鄉和仁地區的中和礦場地震後原本的採礦便道全部被震毀形成陡峭的山壁，消防局透過重機具開出之字型便道上山。（花蓮縣消防局提供）

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