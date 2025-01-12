工作離家近最重要？ 網反駁：「這一項」才是最關鍵

網友分享，每天上班要先搭公車到捷運站，再搭近1個小時的捷運，因此工作一週便離職，示意圖。（情境照）

2025/01/12 19:23

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕長時間的通勤不僅耗神，還影響工作效率。網友分享，每天上班要先搭公車到捷運站，再搭近1個小時的捷運，因此工作一週便離職。他認為「工作真的要選離家近的」。文章曝光後，許多網友都認同「近的真的很爽」，但也有網友指出「薪水多寡才是第一優先」。

昨日網友在Dcard發文分享，自己的通勤時間很長，光是搭捷運就要將近1個小時，加上從家裡到捷運站還得搭公車，因此他工作一週後決定辭職。他認為，先不論薪資如何，若上下班通勤時間（包含捷運、公車、開車和騎車）加起來至少要2到3個小時，真的非常耗神，會大幅影響工作表現。因此，他強調「工作真的要選離家近的，除非薪水足以負擔房租，否則長時間通勤難以持續」。

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文章曝光後，多數網友都表示認同，「近的真的很爽，早期最長通勤來回時間兩個多小時，後來一個小時，到現在的自行車來回十分鐘，生活品質變好」、「離家近真的爽，我在我家隔壁餐廳工作，有供餐，中間休息一小時，我都帶回家吃順便午休，飯錢省了交通費也省了」、「第一優先一定是通勤，畢竟這是每天睜眼就要先面對的事」、「離家近真的很好，現在住在離工作地點走路一分半，下班就可以立刻回家，沒有人擠人的通勤」。

但也有網友持不同看法，「近只是其中原因，但不是第一優先」、「現在走路去就可以上班，但薪水3萬照樣離職」、「離家太近，可能會被老闆情勒」、「我是住得近，但薪水只有三萬，沒加薪沒獎金沒年終，同事還很爛，現在好猶豫到底要不要離職」、「住很近老闆都問我為什麼那麼晚到，啊公司給的彈性上班時間是8點到9點，我8點40幾分到還被老闆說遲到」、「錢夠多才是第一優先，你會覺得通勤很累，代表錢不夠多」。

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