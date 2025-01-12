網美打卡、單車旅遊、泡湯看過來 觀光署推19條新春遊程

舊草嶺隧道旁的咖啡廳「峭壁小屋」可遠眺龜山島。（記者蔡昀容攝）

2025/01/12 17:45

〔記者蔡昀容／台北報導〕新春要去哪裡玩？交通部觀光署彙整建議19條國家風景區新春遊程，各路線特色各異，有好取景的網美打卡路線，也有享受泡湯、部落體驗、單車風格的旅遊路線，或可安排三日遊，到澎湖感受當地元宵乞龜民俗節慶氛圍。

東北角及宜蘭海岸風景區「網美打卡景點1日遊」，推薦到鼻頭角步道及聽濤營區欣賞山海灣岬美景，或是舊草嶺隧道旁的咖啡廳「峭壁小屋」遠眺龜山島。三貂角燈塔、大福觀海旭日平台、壯圍沙丘生態園區等，也是好取景的打卡點。

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北海岸及觀音山風景區「新春賞櫻祈福泡湯趣2日遊」，建議可至三芝大湖路、青山路賞櫻，騎雙灣自行車道，走訪富貴角燈塔，拜訪當地信仰中心金安慈護宮，逛金山老街、住宿萬里溫泉區，隔日可安排至法鼓山佛教教育園區、朱銘美術館、野柳地質公園、情人湖公園、陽明海洋文化藝術館、和平島公園等地。

參山風景區「春遊八卦2日遊」，則推薦八卦山脈生態遊客中心、大佛風景區、中興莊、戶羽機關車園區、古生物奇幻樂園、半山夢工廠、松柏嶺受天宮及茶文化館。

日月潭風景區「丹大部落知性之旅2日遊」，建議達瑪巒部落的文化藝術表演、雙龍部落的雙龍瀑布、七彩吊橋走讀、布農之夜－夜巡部落巡禮、族人帶路－濁水溪走讀、長老說故事布農族故事牆、布農族服裝穿戴體驗等。

阿里山風景區「茶山部落2日遊」，有茶山部落文化及工藝DIY體驗、珈雅瑪風味餐、部落文化生態體驗可選擇。西拉雅風景區「仙境西拉雅文化 大埔小鎮1日遊」推薦玄空法寺、大埔旅遊資訊站、大埔和平窯和青雲瀑布。

茂林風景區「屏北騎跡 用單車記錄部落風景」，建議可至賽嘉樂園露營，安坡部落有迎賓導覽及原民風味餐，青葉部落有石板彩繪DIY，茂林牌樓則可造訪布魯布沙吊橋、購買烘焙伴手禮等。

大鵬灣風景區「新春跳島漫遊趣2日遊」，可至大鵬灣遊客中心、濕地公園、濱灣碼頭、東隆宮、東港華僑市場，然後到小琉球欣賞美人洞、山豬灣、花瓶岩、蛤板灣沙灘、厚石裙礁、潮間帶、中澳沙灘、琉行之道。

花東縱谷風景區「花東縱谷南段1日遊」，建議旅客至武嶺綠素隧道、鹿野二層坪水橋、鹿野神社、中興崗哨、山里火車站一探究竟。東海岸風景區「漫遊東海岸及成功三仙台單車2日遊」走訪台東森林公園、都蘭新東糖廠、月光小棧、都歷天空之鏡、成功海濱公園、八嗡嗡自行車道等。

澎湖元宵乞龜嘉年華3日遊，邀請民眾到澎湖感受乞龜元宵氛圍，造訪當地知名景點跨海大橋、二崁古厝、摩西分海等。其他遊程詳見觀光署官網「春節連續假期交通疏導及觀光資訊」 。

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