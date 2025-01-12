彈藥庫變身生態基地 大湳森林自然生態教育基地揭牌

桃園市八德區大湳森林公園內的廢棄彈藥庫，轉型為「大湳森林自然生態教育基地」，12日舉行揭牌儀式。（桃市府提供）

2025/01/12 17:45

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市八德區大湳森林公園前身為保一總隊營區，佔地16公頃且生態樣態豐富，市府接管後打造為森林公園，裡頭廢棄彈藥庫轉型為「大湳森林自然生態教育基地」並於今（12）日揭牌，設有環境學堂、濕地秘境、林間飛羽等常設展區。

桃園市副市長蘇俊賓出席揭牌儀式表示，大湳森林公園內的彈藥庫，由台灣濕地復育協會、荒野保護協會桃園分會、環境教育資源推廣學會、桃園市野鳥學會4大民間團體共同認養，以公園內的豐富生態系作為基底，疊加上4大協會的生態保育知識與志工能量，讓原本剛毅的彈藥庫華麗轉身為軟性的生態教育基地，這是全台的創舉，也藉此將桃園豐富且精彩的生態進一步介紹給民眾。

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蘇俊賓提到，去年他參加大湳森林公園生態導覽解說活動時，就曾與桃園市野鳥學會的夥伴討論如何活化廢棄彈藥庫，其後在市府工務局及養工處協助下，加上野鳥學會邀集更多關注桃園生態教育的環保協會一同來認養跟策劃，重新賦予這原本冰冷的軍事設施嶄新面貌，而大湳森林公園的生態保育，在市府與各協會的努力下已收成效，目前園區內的鳥類已增加至78種，甚至比移交前多更多，其他自然物種也逐步回歸。

為感謝4大協會協助認養彈藥庫，並改造為生態教育基地，蘇俊賓也拿出他跟協會先前互動時所記錄下來的手繪卡片，包括台北赤蛙、小燕鷗、黃鸝等，送給協會理事長們留念，他舉例，像台灣濕地復育協會在楊梅高榮濕地，每天關注的台北赤蛙的生長復育成果，野鳥學會在大園許厝港、八德大湳公園等地，定期舉辦賞鳥及生態導覽解說，敘述著精彩的復育歷程，讓更多人知道桃園的生態之美。

桃園市八德區大湳森林公園內的廢棄彈藥庫，轉型為「大湳森林自然生態教育基地」，12日舉行揭牌儀式。（桃市府提供）

桃園市八德區大湳森林公園內的廢棄彈藥庫，轉型為「大湳森林自然生態教育基地」，12日舉行揭牌儀式。（桃市府提供）

為感謝4大協會認養大湳森林公園彈藥庫，並改造為生態教育基地，桃園市副市長蘇俊賓將台北赤蛙、小燕鷗、黃鸝等手繪卡片，送給協會理事長們留念。（擷取自蘇俊賓臉書）

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