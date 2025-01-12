AI輔助學寫Python程式 北市與美國賓州大學、AIT合作啟動

台北市長蔣萬安12日出席與美國賓州大學華頓商學院及AIT合作用AI學Python－適性化AI輔助程式學習計畫發布會暨親師生說明會，主持計畫啟動儀式，會前並接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

2025/01/12 17:20

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市教育局、美國賓州大學與AIT美國在台協會今（12）日於美國創新中心啟動「適性化AI輔助程式學習計畫」計畫，運用賓州大學研究團隊開發之適性化人工智慧學習平台，結合台灣大學副教授孔令傑的線上Python程式語言課程，串接「台北酷課雲學習平台」，提供台北市公私立高中職學生自主學習Python程式語言，共計有14所公私立高中，1127位學生參與。

台北市長蔣萬安表示，現在學生不只要會雙語，更要會三語，也就是母語、第二語言，再加上「程式語言」，希望透過這個計劃，讓孩子都能夠培養三語能力，才能在AI發展趨勢及各項挑戰下有更高的競爭力。市府希望培養未來的NVIDIA輝達執行長黃仁勳、AMD超微半導體董事長蘇姿丰，現在開始打下基礎，希望未來的10年、20年有這樣的人才出現。

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教育局說明，學生在平台上可直接練習寫程式，AI會輔助判斷有沒有寫對，學生看完線上課程後要寫作業，最後還有一個測驗，完成後將獲頒市府及AIT頒給的證書，此一次性計劃為期一學期，有授權賓州大學團隊研究，若成效良好可望再推出其他計劃。

AIT文化新聞組組長王競時Arend Zwartjes表示，AIT很榮幸能夠支持美國與台灣之間的合作，為台灣學生創造更多機會。AIT的美國創新中心致力於促進創意、創業精神以及美台創新，此次AI計劃只是美台教育合作之一。

賓州大學教授Osbert Bastani提及，本次合作展現科技創新與教學如何結合，為下一代學生帶來巨大潛能。相較於傳統的教學方式這一套學習系統提供了學生個人化的學習歷程，讓科技發展的碩果得以嘉惠學子。

台北市教育局表示，將陸續推出國中及國小中文、英文及程式語言「三語學習實施計畫」，藉此強化學生使用日常英語學習程式語言Coding，培養學生運算思維、演算法及程式語言寫作能力，讓學生學習跨域統整及解決生活情境問題能力。

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