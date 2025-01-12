春節寒冬送暖 彰化61企業民團募集逾千萬元助弱勢

彰化縣政府今天在鹿港鎮辦理春節關懷弱勢活動暨復康巴士捐贈儀式。 （縣府提供）

2025/01/12 17:07

〔記者湯世名／彰化報導〕寒冬送暖！彰化縣政府今天（12日）在鹿港鎮辦理春節關懷弱勢活動暨復康巴士捐贈儀式。縣長王惠美表示，春節將至，共有61個企業和民間團體一起籌集了超過1000萬元善款，並提供價值429萬元的民生物資來協助需要幫助的朋友，讓縣民感受到春節的溫暖氣氛。

王惠美致詞感謝興和發、川美投資公司董事長高溪川捐贈250萬元；世界彰化同鄉總會長黃明東捐款80萬元及市值31萬元的毛毯和米粉禮盒；保忠精密工具公司董事長黃鴻振捐款110萬元；伸仁紡織公司董事長白璨榮捐款100萬元；台灣泰德軾公司董事長何源成捐贈高頂復康巴士一輛，價值209萬8000元。

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今天活動會場，雅頓國際時尚造型美髮團隊提供義剪，讓鄉親理髮過好年，還有彰化基督教醫院及和美心起點社區復健中心提供血壓量測及心理衛教服務，現場還有消防局、警察局、衛生局和勞工處進行政令宣導，讓大家獲取與自身權益相關的資訊，讓寒冬變得更加溫暖。

伸仁紡織公司董事長白璨榮表示，去年他與王惠美討論後，由他來收集台灣的救災車輛，去幫助烏克蘭，王惠美看完資料即同意並支持，送了10多輛救災車，包括復康巴士、消防車、救護車等，截至今年，已捐贈有210輛來自全台各縣市的救護車、消防車送至烏克蘭，希望能拋磚引玉，帶動更多善心企業一起參與公益活動。

興和發、川美投資公司董事長高溪川表示，今年已經是第9年來參與這個活動，希望每年都能貢獻綿薄之力，一起幫助照顧弱勢民眾，讓社會變得越來越好。

彰化縣長王惠美發送紅包與物資協助需要幫助的朋友，讓縣民感受到春節的溫暖氣氛。 （縣府提供）

彰化縣長王惠美（右2）發送紅包與物資協助需要幫助的朋友。 （縣府提供）

台灣泰德軾公司董事長何源成捐贈高頂復康巴士一輛，價值約209萬元。 （縣府提供）

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